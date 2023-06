Nowy System Urządzeń od Matrix Audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Matrix Audio znacząco rozszerza swoją flagową serię, wprowadzając do oferty aż trzy nowe urządzenia. Są to: streamer ze wzmacniaczem słuchawkowym Element X2, streamer z przetwornikiem cyfrowo-analogowym w konfiguracji dual-mono Element X2 Pure, oraz końcówka mocy o świetnych parametrach Element P2. Nowe elementy pozwalają na stworzenie systemu audio oferującego nie tylko płynny streaming ze wszystkich platform, lecz także wysoką jakość brzmienia. Co istotne, Element X2 i X2 Pure mają przedwzmacniacz z wejściem liniowym, dzięki czemu mogą stać się centrum wysokiej klasy systemu audio.







Matrix Audio Element X2

Matrix Audio Element X2 jest streamerem audio nowej generacji, który posiada zupełnie nowy interfejs użytkownika, który zintegrowano z dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 3.46 cala. Wyświetlacz ten poinformuje nas nie tylko odtwarzanej muzyce w elegancki i czytelny sposób, ale umożliwi zarówno sterowanie odtwarzaniem, jak i kontrolę nad ustawieniami urządzenia. Nowy interfejs jest jednocześnie doskonałym uzupełnieniem autorskiej, dopracowanej w każdym calu aplikacji MA Remote, którą możemy uruchomić zarówno na urządzeniach z systemem iOS, jak i Android.



Wbudowany świetnie brzmiący przedwzmacniacz

Matrix Audio jest marką, która posiada wieloletnie doświadczenie w konstrukcji świetnie brzmiących źródeł audio. Jednocześnie we flagowych źródłach Element X2 i X2 Pure zintegrowano wysokiej klasy przedwzmacniacz posiadający wejście liniowe. Oznacza to, że teraz będziemy mogli odtwarzać muzykę także z zewnętrznego źródła analogowego takiego, jak chociażby gramofon. A to sprawia, że nowe urządzenia Matrix Audio idealnie sprawdzą się jako centrum systemu posiadającego dwa tory: cyfrowy i analogowy. Co więcej, wbudowany przedwzmacniacz posiada wzmocnienie aż +10dB i jest w stanie wzmocnić sygnał aż do poziomu 15.8V RMS. A jednocześnie, dzięki zastosowaniu regulacji głośności opartej o drabinkę rezystorową, łączy świetne parametry mierzalne (niskie szumy i doskonałe zrównoważenie kanałów) z transparentnym brzmieniem.



Zaawansowana sekcja cyfrowa

W najnowszych urządzeniach serii Element zastosowano autorską platformę strumieniującą opartą o nowoczesny procesor NXP i.MX 6Quad Cortex-A9. Stanowi on doskonałą platformę obliczeniową, współpracującą z przetwornikiem cyfrowo-analogowym opartym o starannie zaimplementowany układ ES9038PRO firmy ESS Technology. Dla zapewnienia niskiego poziomu jittera zastosowano precyzyjny zegar typu Femto firmy Crystek (CCHD-950).



W pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy

Istotnym elementem nowego X2 jest także wbudowany wzmacniacz słuchawkowy o w pełni zbalansowanej topologii. Składa się on z ośmiu niezależnych wzmacniaczy, połączonych równolegle w pary dla uzyskania większej wydolności prądowej i niższych zniekształceń. Wzmacniacz słuchawkowy w Matrix Element X2 posiada moc wynoszącą niebagatelne 2600 mW dla 33 omów. I, co najważniejsze, doskonałe, nasycone oraz pełne detali brzmienie. A przy tym bezproblemowo poradzi sobie nawet z trudnymi do napędzenia słuchawkami planarnymi.



Szerokie wsparcie dla naszej biblioteki audio

Element X2 wspiera posiada niezwykle szeroką paletę obsługiwanych platform i standardów takich, jak: Tidal Connect, Spotify Connect, Roon Ready, DLNA, UPnP, AirPlay 2. Umożliwi nam także odtwarzanie muzyki z lokalnych zasobów. Co niezwykle istotne, aplikacja MA Remote jest niezwykle przyjazna w obsłudze i świetnie integruje całą bibliotekę audio.

Matrix Audio Element X2 dostępny jest sprzedaży, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 20990 PLN.







Matrix Audio Element X2 Pure

Ten flagowy streamer audio zaprojektowano z największym pietyzmem właśnie po to, aby uczcić 10 lat istnienia marki Matrix Audio. Jednocześnie w konstrukcji tego urządzenia wykorzystano ogromną wiedzę odnośnie implementacji układów marki ESS Technology, którą zdobyto przy projektowaniu świetnie przyjętych przez rynek przetworników z rodziny X-Sabre. Matrix Audio Element X2 Pure to urządzenie kompletne, łączące brzmienie, wykonane oraz płynność działania w jedną całość, która w tym przypadku oznacza więcej, aniżeli suma elementów składowych.



Przetwornik D/A z najnowszymi układami w konfiguracji dual-mono

W Element X2 Pure zastosowano najnowsze układy od ESS Technology, czyli przetworniki ES9039PRO o najbardziej wyśrubowanych parametrach. Co więcej, pracują one w pełnej konfiguracji dual-mono, czyli po jednym na kanał. Jednocześnie, dzięki temu, że każdy z tych układów pracuje w trybie mono, połączono równolegle osiem dostępnych w ES9039PRO kanałów przetwarzania tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał tych układów.

W torze audio zastosowano nie tylko najwyższej klasy elementy, ale zadbano też o takie szczegóły, jak taki dokładnie sam rozkład elementów w obu kanałach. Zastosowano ponadto wykonany za pomocą obróbki CNC aluminiowy ekran chroniący wrażliwe obwody analogowe przed interferencjami.



Element X2 Pure – streamer z referencyjnym przetwornikiem

Podstawową różnicą pomiędzy Matrix Audio X2 a X2 Pure jest to, że w wersji „Pure” zamiast zbalansowanego przedwzmacniacza słuchawkowego znajdziemy przetwornik cyfrowo analogowy w konfiguracji dual-mono. Jednocześnie X2 Pure posiada dokładnie taką samą funkcjonalność zarówno w zakresie wbudowanego streamera, jak i przedwzmacniacza. Matrix Audio Element X2 dostępny będzie wkrótce w sprzedaży, a jego sugerowana cena detaliczna brutto ma wynosić 21990 PLN.







Matrix Audio Element P2

Posiadając design pasujący do pozostałych flagowych modeli serii Element, najnowsza końcówka mocy Matrix Audio kryje także zaawansowaną technologię. A przy tym umożliwia stworzenie kompletnego systemu Matrix Audio, który będzie w stanie napędzić praktycznie każde kolumny. Sercem tej końcówki mocy są moduły wzmacniające najnowszej generacji pracujące w klasie D. Dzięki ich starannej aplikacji i umieszczeniu w ekranującej od zewnętrznych zakłóceń obudowie uzyskano znakomite, nasycone brzmienie, jakie do tej pory zarezerwowane było tylko dla najlepszych wzmacniaczy liniowych.



Element P2 – moc i uniwersalność

W trybie stereo końcówka Matrix Audio oferuje aż 230W na kanał dla obciążenia 4 omów. Element P2 może też pracować w konfiguracji monobloków, a wtedy moc wzrasta do niebagatelnych 850W na kanał dla 4 omów. A to z kolei pozwoli napędzić każde, nawet najbardziej wymagające głośniki – włącznie z dużymi modelami magnetostatów i elektrostatów.



Dbałość o każdy szczegół

Na tylnej ściance umieszczono najwyższej klasy terminale głośnikowe WBT-0708 Cu akceptujące zarówno widełki, jak i wtyki bananowe. Terminale te posiadają specjalną, wydrążoną w środku konstrukcje, są bezpośrednio pozłacane oraz pokryte specjalną warstwą zabezpieczającą przed utlenianiem. Posiadają też niezwykle przydatny wskaźnik momentu dokręcenia.



Pod wzmacniaczem – podobnie jak w pozostałych Element X2 i X2 Pure – zastosowano specjalne izolatory od wibracji pod postacią nóżek. To wyrafinowana, opracowana przez Matrix Audio konstrukcja, która łączy różne materiały takie, jak ceramika, czy guma silikonowa tak, aby zapewnić pełną izolację od wibracji podłoża.



Matrix Audio Element P2 dostępny będzie wkrótce w sprzedaży, a jego sugerowana cena detaliczna brutto ma wynosić 8490 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / MIP