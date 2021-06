Nowy Teufel CINEBAR ONE – kompaktowy soundbar do niewielkich pomieszc

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel wprowadza na rynek nową wersję popularnego soundbaru CINEBAR ONE. Urządzenie docenią osoby, które chcą cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem w małym lub średnim pomieszczeniu. Teufel CINEBAR ONE w wersji bez subwoofera jest dostępny w sprzedaży w cenie 1349 PLN.

Niewielkich rozmiarów (35 x 11.3 x 6.8 cm) CINEBAR ONE został wyposażony w cztery wydajne głośniki, każdy z własną końcówką mocy. Nowością jest zastosowanie technologii dźwięku przestrzennego Dynamore Ultra z głośnikami bocznymi typu side firing. Soundbar w wersji samodzielnej, bez subwoofera, sprawdzi się w małych i średnich pomieszczeniach. Dzięki trzem trybom dźwięku – Music, Movie, Voice – CINEBAR ONE dostarczy odpowiednich wrażeń podczas seansów filmowych, w grach wideo czy jako głośnik do słuchania muzyki.







Nowością jest tryb Voice, który wpływa na lepsze zrozumienie dialogów poprzez podkreślenie odpowiednich fragmentów nagrania w zależności od typu treści.

Nowość od Teufel obsługuje technologię Dolby Digital i standard łączności Bluetooth 5.0 z aptX. Do tego zawiera wbudowany interfejs dźwiękowy USB, który docenią użytkownicy komputerów osobistych oraz złącze HDMI z CEC i ARC, wejście liniowe i optyczne.

Urządzenie można obsługiwać zdalnie za pomocą pilota znajdującego się w zestawie lub panelu dotykowego umieszczonego na obudowie. Diody LED umieszczone na froncie informują między innymi o poziomie głośności. Soundbar w razie potrzeby można zamontować na ścianie.

CINEBAR ONE dostępny jest także w wersji z bezprzewodowym subwooferem T6.



Cena i dostępność

Teufel CINEBAR ONE jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej – w cenie 1349 zł, a w zestawie z Subwooferem w cenie 1799 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Teufel