Nowy flagowiec Korsarzy – klawiatura CORSAIR K100 RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nową klawiaturę gamingową – K100 RGB. Premierowa konstrukcja oferuje technologię CORSAIR AXON Hyper-Processing, która zapewnia użytkownikowi nawet 4-krotnie szybszą rejestrację działań niż zwykłe klawiatury. CORSAIR K100 RGB jest wyposażona również w szereg innych rozwiązań technologicznych gwarantujących doskonały wygląd i bogatą funkcjonalność. Jedną z największych nowości jest zastosowanie całkowicie unikalnych i autorskich przełączników optyczno-mechanicznych CORSAIR OPX. Technologia CORSAIR AXON Hyper-Processing, debiutująca w klawiaturze CORSAIR K100 RGB, zapewnia doskonałe osiągi, z jakimi nie może się równać żadna inna dostępna dziś na rynku klawiatura gamingowa.







Hiperwysoka częstotliwość raportowania i skanowania klawiszy do 4 000 Hz umożliwia nawet cztery razy szybszą rejestrację naciśnięć klawiszy niż standardowe produkty skierowane do graczy. AXON zadba o to, aby każde naciśnięcie klawisza dotarło do komputera szybciej niż kiedykolwiek wcześniej niezależnie od tego, czy gracz wybierze klasyczne przełączniki mechaniczne CHERRY MX SPEED Silver, czy optyczno-mechaniczne CORSAIR OPX. Premierowe OPX oferują użytkownikom punkt aktywacji 1 mm, siłę operacyjną nacisku 45 g oraz gwarancję wytrzymałości aż do 150 milionów naciśnięć (do 100M dla MX SPEED).



Premierowa technologia zastosowana w K100 RGB jest zamknięta w efektownym i stylowym opakowaniu o konstrukcji ze szczotkowanego aluminium umieszczonej na nowej, ulepszonej ramie z tego stopu. Oprócz żywego i indywidualnego podświetlenia RGB klawiszy, boki i górna część klawiatury mają 44-strefowe podświetlenie RGB LightEdge umożliwiające stworzenie wyszukanych efektów świetlnych. Dodatkowym elementem podnoszącym atrakcyjność wizualną flagowej klawiatury Korsarzy są klawisze PBT Double-Shot. Precyzyjnie uformowane w dwóch cyklach PBT o grubości 1,5 mm odznaczają się wysoką trwałością i odpornością na ścieranie oraz zachowujące połysk przez wiele lat. W zestawie wraz z klawiaturą znajdują się także specjalne klawisze MOBA/FPS, którymi można zastąpić standardowe nakładki.



Oprogramowanie CORSAIR iCUE jeszcze bardziej rozszerza możliwości klawiatury CORSAIR K100 RGB, wyposażonej w sześć specjalnych klawiszy makr z funkcją ich mapowania lub tworzenia makr. Ponadto, dodatkowe klawisze są kompatybilne z oprogramowaniem Elgato Stream Deck, co umożliwia wykonywanie zaawansowanych poleceń streamingowych za pomocą naciśnięcia jednego klawisza. Synchronizacja z nadzwyczaj popularnym Stream Deckiem sprawia, że K100 RGB to świetny wybór dla każdego streamera lub YouTubera. Jeszcze jedną nowością zastosowaną w premierowej klawiaturze kalifornijskiego producenta jest wielofunkcyjne pokrętło iCUE. Umożliwia wygodne sterowanie podświetleniem i multimediami lub może stanowić dodatkowy regulator w grach i aplikacjach kreatywnych – wszystko, co można zaprogramować w oprogramowaniu iCUE, można też zrobić z pokrętłem iCUE.



Ukoronowaniem wiodącej pozycji klawiatury K100 RGB w ofercie CORSAIR jest szereg cenionych dodatków i parę nowości, dzięki którym urządzenie jest jeszcze lepsze. Specjalne klawisze multimedialne i charakterystyczne aluminiowe pokrętło głośności CORSAIR pozwalają na wygodne sterowanie multimediami. Zastosowana została także całkowicie nowa, odłączana podpórka pod dłonie ze sztucznej skóry o miękkiej fakturze z amortyzacją z miękkiej pianki zapamiętującej kształt, która bez problemu wsuwa się na swoje miejsce dzięki magnetycznym zaczepom. Przelotowy port USB umożliwia na podłączenie dodatkowego urządzenia do klawiatury lub wygodne zasilanie ekranu dotykowego iCUE NEXUS. Wbudowana pamięć 8 MB pozwala na przechowywanie do 200 profili z niestandardowymi makrami, ustawieniami i nawet 20 warstwami podświetlenia RGB.



Dostępność, ceny i gwarancja

Klawiatura K100 RGB jest już dostępna w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski premierowy produkt trafi do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem komputerowym najpóźniej do połowy października br. w sugerowanej cenie detaliczne 1079 PLN. Sprzęt kalifornijskiego producenta jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















Źródło: Info Prasowe / Corsair