Nowy inkBOOK Focus - więcej treści na stronie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska firma inkBOOK Europe zaprezentowała nowy czytnik e-książek – model inkBOOK Focus z ekranem o przekątnej 7.8” (na którym wyświetlane jest o 30% więcej treści niż na czytnikach 6”) i w pełni zintegrowany z popularnymi aplikacjami Legimi, Empik Go, Storytel czy księgarniami Woblink czy Publio. Urządzenie wyposażono również w obsługę audiobooków, Bluetooth oraz złącze USB-C. inkBOOK Focus to idealne rozwiązanie dla osób, które po prostu kochają czytać – niezależnie od tego, czy preferują klasyczne ebooki, audiobooki czy e-prasę.







Najnowszy inkBOOK Focus jest cienkim, zgrabnym i lekkim urządzeniem – jednak wyposażono go w zdecydowanie większy ekran: 7.8” (czyli niewiele mniej niż zeszyt formatu A5), o rozdzielczości 300 dpi, czyli najwyższej jakości klasy druku cyfrowego. Oznacza to, że jednorazowo wyświetlane na nim jest do 30% więcej treści, przy czym większa „ilość” znaków nie jest tu jedyną korzyścią: na większym ekranie czyta nam się wygodniej, układ książki czy gazety (również kolumnowy!) jest też znacznie bardziej przyjazny dla oka i czytelny.



Warto podkreślić, że czytanie na 7.8-calowym ekranie jest zupełnie innym doświadczeniem niż czytanie na ekranie o przekątnej 6-cali. Mieści się na nim więcej treści, więc rzadziej musimy przełączać kolejne strony. Wszelkie magazyny, gazety, pliki PDF czy książki o bardziej złożonej strukturze (z grafikami, ramkami, ilustracjami) są znacznie lepiej widoczne, bardziej przejrzyste i czytelne – a to naprawdę sprzyja skupieniu się na lekturze i zanurzeniu się w świat ulubionej książki.



Większy ekran w inkBOOK Focus to również użyteczne rozwiązanie dla tych wszystkich dla których czytanie tradycyjnych książek sprawiało dotąd kłopot lub czytających w okularach. Z nowych udogodnień skorzystają także osoby starsze z problemami ze wzrokiem. Z myślą o ich komforcie czytnik został wyposażony w funkcjonalność powiększania czcionki, ale również menu - co znacznie ułatwia codzienną obsługę czytnika.



Dodatkowo, podświetlenie ekranu pozwala czytać gdziekolwiek jesteśmy. Nawet w bardzo słoneczny dzień, na plaży czytanie będzie nadal przyjemnością, zwłaszcza, że możemy płynnie regulować intensywność i barwę podświetlenia. Dzięki temu ekran jest doskonale czytelny i przyjazny dla oczu zarówno w słoneczny dzień na plaży czy w parku, jak i podczas wieczornego czytania w sypialni.



Ale świetny ekran to nie jedyna zaleta inkBOOKa Focus. Urządzenie wyposażono w szybki procesor gwarantujący płynne działanie interfejsu i wszystkich funkcji, obsługę audiobooków (m.in. z serwisu Storytel), Bluetooth (dzięki czemu można bezprzewodowo podłączyć do niego słuchawki, głośnik czy samochodowy/domowy system audio).



System operacyjny bazujący na Androidzie 8.1 pozwala na czytniku zainstalować wiele popularnych, przydatnych aplikacji znanych ze smartfonów - jak Legimi, Empik Go, Storytel, Woblink, Publio i wiele innych. Urządzenie ma wbudowane 16 GB pamięci (co z powodzeniem wystarczy na zapisanie nawet 10 tys. książek) oraz nowoczesne złącze USB-C, dzięki któremu naładujemy je tą samą ładowarką, co większość popularnych smartfonów czy tabletów.



Nowy inkBOOK Focus dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych – czerwonej, niebieskiej i czarnej – w cenie 949 PLN.





Specyfikacja:

Ekran: 7.8’’E Ink Carta EPD, papier elektroniczny, dotykowy, 16 odcieni szarości

Rozdzielczość: 1872 x 1404 pikseli (300 dpi)

Procesor: czterordzeniowy ARM Cortex-A35

RAM: 1024 MB

Pamięć wewnętrzna: 16GB

Karta pamięci: Micro SD do 32GB

Bateria: 2900 mAh 3.7V Li-Ion, do tygodnia pracy

OS: inkBOOK OS kompatybilny z Android 8.1

Dodatkowo: Bluetooth USB-C, Wi-Fi, wsparcie dla GoogleTranslate™, Legimi, Empik Go, Publio, Wyślij na inkBOOK, notatki, personalizacja wygaszaczy, zakładki

Obsługiwane formaty: EPUB, PDF (także z reflow), ADE, MOBI, TXT , HTML, RTF, DOC.

Waga/wymiary: 251 g/ 192 x 140 x 9 mm























Źródło: Info Prasowe / inkBOOK