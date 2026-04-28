Nowy kolor HUAWEI FreeClip 2 - już dostępny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HUAWEI FreeClip 2 to najbardziej stylowe słuchawki marki, stworzone do komfortowego noszenia przez cały dzień. Ich unikalna konstrukcja typu OWS (Open Wireless Stereo) sprawia, że można delektować się ulubioną muzyką przy jednoczesnym zachowaniu świadomości otoczenia. Dotychczas na rynku polskim słuchawki były dostępne w kolorach niebieskim, białym, czarnym i różowego złota, jednak właśnie się to zmienia – do rodziny HUAWEI FreeClip 2 dołącza nowy odcień – wiśniowy. HUAWEI FreeClip 2 to eleganckie, lekkie słuchawki przypominające biżuterię, które łączą wyjątkowy design z maksymalnym komfortem noszenia. Pojedyncza słuchawka waży zaledwie 5,1 g i składa się z kulki akustycznej, fasolki za uchem i łączącego je mostku C-Bridge ze stopu z pamięcią kształtu oraz przyjaznego dla skóry silikonu.







Za jakościowy dźwięk odpowiadają 10,8-milimetrowe przetworniki z podwójną membraną i procesor neuronowy AI, a adaptacyjna głośność i redukcja szumów dostosowują odtwarzanie do otoczenia, gwarantując wyraźne rozmowy i muzykę. Wygodna obsługa dotykowa umożliwia zmianę głośności, wstrzymanie odtwarzania czy odbieranie połączeń jednym ruchem, bez sięgania po telefon. Słuchawki działają do 9 godzin na jednym ładowaniu i do 38 godzin z etui, które z łatwością mieści się w kieszeni, a które w wariancie wiśniowym posiada stylową, jeansową fakturę.



Oferta promocyjna

Rekomendowana cena słuchawek HUAWEI FreeClip 2 wynosi 799 PLN. Z okazji premiery nowego koloru, kupujący w okresie od 27 kwietnia do 24 maja 2026 r. mogą zakupić słuchawki w każdym kolorze o 100 PLN taniej, w cenie 699 PLN. Urządzenia dostępne są w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.



Kupujący w sklepie internetowym huawei.pl mogą odebrać dodatkowo w prezencie biżuterię w kolorze srebrnym w dwóch warianach do wyboru, którą można ozdobić HUAWEI FreeClip 2. Otrzymają także roczne wsparcie na wypadek zgubienia słuchawki – w trakcie trwania usługi (12 miesięcy) kupujący może jednorazowo skorzystać ze zniżki 50% na zakup nowej pojedynczej słuchawki HUAWEI FreeClip 2.

















źródło: Info Prasowe - HUAWEI