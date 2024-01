Nowy kompaktowy soundbar od MOZOS – GS-BAR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MOZOS zaprezentowała właśnie swoją nową listwę dźwiękową. Po bardzo ciepło przyjętych modelach Cinema oraz Theater producent postanowił wprowadzić kompaktowy wariant soundbara, który doskonale sprawdzi się w niewielkim salonie lub na małym biurku w pokoju gracza. MOZOS GS-BAR to soundbar z subwooferem zamknięty w minimalistycznej formie. Krótsza niż standardowo listwa dźwiękowa zajmuje mniej miejsca, co sprawia, że zestaw świetnie pasuje do małych mieszkań jako alternatywa dla klasycznych głośników komputerowych lub jako ulepszenie systemu audio w telewizorze. Możliwość jej powieszenia daje również szerokie możliwości aranżacji. Dzięki kolumnie basowej wykonanej z MDFu z wbudowanym 5.25-calowym głośnikiem zestaw generuje niskie tony, które zapewnią niesamowite wrażenia podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania. Wbudowane tryby EQ pozwalają dopasować brzmienie do aktualnych treści i preferencji użytkownika.







Nowoczesna, ale jednocześnie stonowana stylistyka sprawia, że GS-BAR wizualnie wkomponuje się zarówno we wnętrza awangardowego salonu jak i w każdy gaming room, przynosząc mnóstwo przyjemności z każdego odtwarzanego dźwięku.

Ogromną zaletą MOZOS GS-BAR jest możliwość podłączenia wielu urządzeń źródłowych, co czyni cały zestaw uniwersalnym pod kątem zastosowania - złącza AUX, USB, Optyczne czy HDMI-ARC. Soundbar posiada również wbudowany moduł Bluetooth, dzięki któremu z łatwością sparujemy go bezprzewodowo. Nie bez znaczenia jest również czytelna komunikacja wybranego źródła czy też aktualnej głośności, co znacząco ułatwia kontrolę nad zestawem.



Dostępność i cena

MOZOS GS-BAR to soundbar, który cechuje się wysoką opłacalnością na tle konkurencji. To co go wyróżnia, to kompaktowe wymiary, świetna jakość brzmienia oraz zaawansowane funkcje i prostota obsługi. Całość producent okrasił atrakcyjną ceną 399 PLN.



Specyfikacja

• Wejścia: Bluetooth, AUX, USB, Optyczne, HDMI-ARC.

• Kanały: 2.1.

• Zasilanie: 230V 50 Hz.

• Wersja Bluetooth: 5.0.

• Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402 do 2480 MHz.

• Pasmo przenoszenia: 35 Hz do 20 KHz.

• Rozmiar soundbara: 420 x 109 x 72MM (Dł.x S x W).

• Subwoofer przewodowy: 5.25 cala.

• Rozmiar: 150x200x372MM (Dł.xSxW).

• Zasilanie wejściowe: DC 21V/1.5A.

• Materiał: ABS+Metal+MDF.

• Zniekształcenia: <1%.

• Moc wyjściowa: 60W (RMS), 80W (szczytowa).

• STN: do 80dB.

• Waga brutto: 4.6kg/komplet.

• Waga netto: 3.85kg/komplet.































Źródło: Info Prasowe - Mozos