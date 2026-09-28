Nowy salon iSpot w Rybniku, już 2 października

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już w piątek, 2 października, iSpot otworzy nowy salon w Focus Park w Rybniku. Nowa lokalizacja zapewni mieszkańcom Rybnika i okolic łatwiejszy dostęp do urządzeń Apple, możliwość zapoznania się ze sprzętem na miejscu oraz profesjonalnego wsparcia ekspertów iSpot. Otwarciu będą towarzyszyć specjalne, limitowane promocje na wybrane urządzenia Apple, dostępne wyłącznie 2 i 3 października. Otwarcie salonu w Rybniku to kolejny krok w rozwoju sieci iSpot na Śląsku i zwiększaniu dostępności produktów oraz usług marki poza największymi miastami regionu. Nowy punkt będzie działał w Focus Park przy ul. Bolesława Chrobrego 1.







Klienci odwiedzający salon będą mogli zapoznać się z urządzeniami tworzącymi ekosystem Apple, porównać dostępne modele i skorzystać ze wsparcia ekspertów przy wyborze sprzętu odpowiadającego ich potrzebom. iSpot zapewnia również pomoc związaną z konfiguracją urządzeń oraz doborem odpowiednich akcesoriów.



Specjalne oferty na otwarcie

Z okazji otwarcia nowego salonu iSpot przygotował limitowane promocje na najpopularniejsze urządzenia Apple. Wśród kluczowych ofert dostępnych 2 i 3 października znajdą się:

- iPhone 17 256GB za 3999 zł - taniej o 500 zł,

- iPhone 17 Pro od 5199 zł - taniej o 600 zł,

- iPhone 17 Pro Max od 5699 zł - taniej o 600 zł,

- AirPods 4 ANC za 399 zł - taniej o 450 zł,

- AirPods Pro 3 za 849 zł - taniej o 250 zł,

- iPad Air 11" z czipem M4 od 3199 zł - taniej o 500 zł,

- MacBook Air 13" z czipem M5 od 5799 zł - taniej o 700 zł,

- Apple Watch Series 11 od 1499 zł - taniej o 400 zł,

- Apple Watch Ultra 3 od 3299 zł - taniej o 500 zł.



Promocje będą obowiązywać wyłącznie 2 i 3 października 2026 roku w salonie iSpot w Focus Park w Rybniku lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych. Liczba urządzeń dostępnych w poszczególnych ofertach jest ograniczona.

Urządzenia Apple i pomoc ekspertów w jednym miejscu

Nowy salon iSpot będzie przestrzenią, w której klienci mogą nie tylko kupić urządzenia Apple, ale przede wszystkim zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji. Na miejscu będzie można sprawdzić najnowsze modele iPhone’ów, iPadów, komputerów Mac, Apple Watch i AirPods, a także skorzystać z wiedzy zespołu iSpot.



Eksperci pomogą w wyborze urządzenia dopasowanego do konkretnych potrzeb oraz w poznaniu możliwości całego ekosystemu Apple. Dzięki nowej lokalizacji mieszkańcy Rybnika i okolic zyskają bezpośredni dostęp do oferty iSpot oraz specjalistycznego wsparcia na miejscu - zarówno przed zakupem, jak i po jego dokonaniu.



Gdzie i kiedy?

iSpot Apple Authorized Reseller

Focus Park

ul. Bolesława Chrobrego 1

44-200 Rybnik



Otwarcie salonu: 2 października 2026 roku

Dostępność promocji: 2-3 października 2026 roku

Godziny: 09:00-21:00











źródło: Info Prasowe - Melmak