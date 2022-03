Nowy sprzęt do streamingu marki Razer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer, światowy lider wśród marek lifestyle’owych dla graczy (kod na giełdzie w Hongkongu: 1337). powiększyła swój asortyment produktów przeznaczonych do streamingu o nowy mikrofon Razer Seiren BT, mikser Razer Audio Mixer oraz lampę Razer Key Light Chroma. Dzięki nowym urządzeniom peryferyjnym do streamingu twórcy treści i streamerzy mobilni zyskują więcej kreatywności i elastyczności, bezprzewodowy dźwięk profesjonalnej jakości, miksowanie dźwięku na żywo w trakcie transmisji, a także nieograniczone możliwości dostosowywania oświetlenia, co pozwala tworzyć bardziej angażujące i pomysłowe streamingi.







Podczas gdy mikser Audio Mixer i lampa Key Light Chroma są przeznaczone dla streamerów stacjonarnych, bezprzewodowy mikrofon Seiren BT został stworzony specjalnie z myślą o użytkownikach smartfonów tworzących streaming mobilny IRL (w rzeczywistym świecie). Mikrofon Seiren BT ma niewielkie rozmiary, doskonale zbiera dźwięk i zwiększa jakość streamingu mobilnego, rejestrując bogaty, czysty głos, co daje wręcz niespotykaną wolność w streamingu IRL.



Dzięki łączności Bluetooth i kompatybilności z najpopularniejszymi aplikacjami mobilnymi do streamingu bezprzewodowy mikrofon Seiren BT zapewnia streamerom całkowitą swobodę ruchów. Wielokierunkowy mikrofon rejestruje bogate, ciepłe brzmienie głosu, a zaawansowane oprogramowanie redukuje szumy. Seiren BT pozwala streamerom IRL tworzyć pomysłowe streamingi z wykorzystaniem selfie-sticków i innych uchwytów bez obaw o zaplątanie się w kable. Seiren BT to przypinany mikrofon o prostej budowie, który zachowuje czysty dźwięk transmisji również wtedy, gdy streamerzy robią rozległe, szerokokątne ujęcia lub ustawiają się w kadrze z dala od komórki.



Nawet przy silnym wietrze i w głośnym tłumie mikrofon Seiren BT inteligentnie odfiltrowuje szumy tła zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, a dołączona aplikacja Razer Streaming Mobile oferuje prostą opcję redukcji wysokich/niskich tonów. W zestawie znajdują się także wiatrochrony do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Seiren BT to zamknięte w jednym urządzeniu idealne rozwiązanie dla streamerów IRL pragnących podnieść jakość swoich treści poprzez rejestrację równego, czystego dźwięku z dowolnego miejsca.





Nowy mikser Razer Audio Mixer, to zamknięte w jednym urządzeniu rozwiązanie do streamingu, oferujące szereg wejść bezpośrednich i scentralizowany zestaw zaawansowanego oprogramowania do miksowania dźwięku. Daje on streamerom stacjonarnym zupełnie nowe możliwości kontroli i miksowania na żywo. Do uzyskania tego poziomu kontroli zwykle potrzeba skomplikowanej, problematycznej i kosztownej konfiguracji złożonej z wielu urządzeń, jednak czterokanałowy mikser analogowy Razer Audio Mixer zastępuje to wszystko jednym urządzeniem, które jest łatwe w użyciu, proste w konfiguracji i w pełni personalizowane.



Razer Audio Mixer pozwala streamerom sterować wieloma źródłami dźwięku na bieżąco, wyrównywać poziom głośności poszczególnych źródeł, wyciszać kanały w razie potrzeby, a nawet dodawać efekty głosowe w celu uatrakcyjnienia transmisji. Do uzyskania takiego poziomu kontroli wystarczy prosta konfiguracja. Jest to rozwiązanie dostępne dla każdego streamera bez względu na jego poziom zaawansowania technicznego dzięki bezpośredniej obsłudze wejść najczęściej używanych połączeń audio, takich jak hybrydowe złącze XLR (z zasilaniem Phantom 48 V), liniowe wejście i wyjście TRS, optyczne złącze TOS i inne.





Zaawansowane oprogramowanie miksera Razer Audio Mixer to scentralizowany pakiet do miksowania dźwięku, który jest w pełni zintegrowany z rozwiązaniem Razer Synapse 3 i obsługuje wszystkie cyfrowe źródła wyjściowe audio, w tym dźwięk gier, systemu, czatów i muzyki. Razer Synapse 3 daje użytkownikom dostęp do wielu opcji regulacji dźwięku, od programowych bramek szumów i funkcji EQ po pogłos i modulator głosu. Każde źródło dźwięku można wyrównać, zmiksować i przypisać do funkcji sprzętowych miksera audio, który ma wbudowany procesor obsługujący ustawienia i przetwarzanie dźwięku, co uwalnia zasoby systemowe komputera.



Razer Audio Mixer eliminuje problemy dotyczące profesjonalnej jakości dźwięku w transmisjach, upraszcza konfigurację dzięki wejściom bezpośrednim i daje użytkownikowi pełną kontrolę nad źródłami dźwięku, miksowaniem kanałów, efektami i ustawieniami mikrofonu. To zamknięte w jednym urządzeniu rozwiązanie dla streamerów, które obsługuje zarówno analogowe, jak i cyfrowe źródła dźwięku, dostrajanie źródła, miksowanie poszczególnych kanałów oraz wygaszanie, wyciszanie i efekty na żywo. Radząc sobie z niemal każdą kombinacją źródeł sprzętowych i programowych, Razer Audio Mixer staje się niezbędnym urządzeniem dla przyszłych nadawców.





Razer Key Light Chroma to rozwiązanie typu „wszystko w jednym” wspierane przez technologię Razer Chroma RGB, które dzięki nieograniczonej zmienności oświetlenia daje streamerom stacjonarnym możliwość tworzenia unikatowych, angażujących i interaktywnych transmisji malowanych światłem. Sterowanie za pomocą aplikacji Razer Streaming lub oprogramowania Razer Synapse 3 pozwala streamerom używać wielu presetów oświetleniowych, synchronizować oświetlenie z innymi urządzeniami kompatybilnymi z technologią Chroma RGB, a nawet z powiadomieniami o streamingu, a także korzystać z szeregu efektów przekładających się na wyjątkowość transmisji.



Na potrzeby bardziej kreatywnych streamingów lampa Key Light Chroma może wyświetlać do 16.8 miliona kolorów, wzbogacając transmisję o zmienne oświetlenie, tworząc odpowiedni nastrój i zachęcając widzów do interakcji ze światłem, które będzie reagowało na ich emotikony, powiadomienia, okrzyki i nie tylko. Oprócz obsługiwania technologii Razer Chroma RGB lampa Razer Key Light Chroma emituje nawet 2800 lumenów i oferuje temperaturę bieli w zakresie 3000–7000 K, co oznacza odpowiednią jasność bez względu na konfigurację transmisji, łącznie z pełnym oświetleniem pomieszczenia na potrzeby streamingu VR.



W zestawie z lampą Razer Key Light Chroma znajduje się statyw do montażu na biurku z przegubem kulowym ¼”. Dzięki otworom montażowym po obu stronach panelu lampę Key Light Chroma można ustawić zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej, a przegub kulowy pozwala ustawić ją pod żądanym kątem. Statyw można wysunąć na odległość nawet 1,3 m od powierzchni biurka w celu oświetlenia całego pomieszczenia lub schować do wysokości 55 cm od powierzchni biurka w celu oświetlenia twarzy. Lampa Razer Key Light Chroma jest zasilana przez zasilacz 52.5 W, obsługuje łączność Wi-Fi i Bluetooth oraz daje użytkownikowi możliwość sterowania oświetleniem za pomocą oprogramowania Razer Synapse 3 lub aplikacji Razer Streaming Mobile.





Produkty Seiren BT, Audio Mixer, Key Light Chroma i towarzysząca im aplikacja Streaming Mobile to najnowsi członkowiej cieszącej sie popularnością rodziny rozwiązań peryferyjnych do streamingu firmy Razer. Mikrofon Seiren BT zapewnia pełną swobodę ruchów podczas streamingu mobilnego, podczas gdy mikser Audio Mixer i lampa Key Light Chroma zwiększają elastyczność i kreatywność streamerów stacjonarnych i nadawców. W kompleksowej ofercie mikrofonów, kamer i akcesoriów do streamingu firmy Razer każdy streamer i twórca treści znajdzie odpowiednie dla siebie rozwiązanie.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Seiren BT - 109.99 € (sugerowana cena detaliczna)

Razer.com i autoryzowane punkty detaliczne — 10 marca 2022



Razer Key Light Chroma - 299.99 € (sugerowana cena detaliczna)

Razer.com i autoryzowane punkty detaliczne — 10 marca 2022



Razer Audio Mixer - 259.99 € (sugerowana cena detaliczna)

Razer.com i autoryzowane punkty detaliczne — 10 marca 2022





































Źródło: Info Prasowe / Razer