Nowy tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2″ PaperMatte Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku zadebiutował nowy tablet z półki premium – HUAWEI MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition. Tym razem wersja Pro została wyposażona w duży, matowy wyświetlacz OLED o przekątnej 13,2 cala, rozdzielczości 2,8K i bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jego matowa powierzchnia, w odróżnieniu od ekranów błyszczących, zapewnia lepszą kontrolę nad rysikiem i wygodne użytkowanie nawet w intensywnym świetle. Urządzenie wyróżnia się zestawem 6 głośników, baterią o pojemności aż 10 100 mAh oraz systemem anten, który gwarantuje stabilny sygnał Wi‑Fi. W komplecie z tabletem znajduje się też pełnowymiarowa, odłączana klawiatura magnetyczna z gładzikiem, oferująca komfort pracy niczym na laptopie. Dzięki temu nowy HUAWEI MatePad Pro 13.2″ świetnie sprawdzi się nie tylko w domu czy biurze, ale również w podróży.







Daj się pochłonąć przygodzie

Wyróżnikiem tabletu jest 13.2-calowy matowy wyświetlacz Flexible OLED o rozdzielczości 2880 x 1920 (2.8K) i proporcjach 3:2. Dzięki matowej powierzchni, maksymalnej jasności do 1000 nitów i ultrawysokiemu kontrastowi 1 000 000:1, ten tablet pozwala na komfortową pracę nawet przy intensywnym świetle, podczas gdy błyszczące wyświetlacze mogą męczyć oczy i powodować odblaski. Dodatkowo na tradycyjnych ekranach rysik łatwo się ślizga, co utrudnia precyzyjne pisanie i rysowanie, a matowa struktura zapewnia lepszą kontrolę. Za płynny i w pełni realistyczny obraz odpowiada możliwość wyświetlenia 1,07 miliarda kolorów z dokładnością odwzorowania ΔE < 1 oraz częstotliwość odświeżania 144 Hz. Technologia Natural Light Sensing automatycznie dostosowuje wyświetlany obraz, aby skompensować zmiany jasności, kontrastu i kolorów. Ekran otrzymał również certyfikat TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, który potwierdza skuteczność ochrony oczu – dzięki czemu można dłużej korzystać z tabletu bez uczucia zmęczenia wzroku.



Zabierz go ze sobą wszędzie

Pomimo tak dużego wyświetlacza, HUAWEI MatePad Pro 13.2″ PaperMatte Edition jest poręczny. Mierzy zaledwie 5.5 mm grubości i waży jedyne 580 g, dzięki czemu bez problemu zmieści się do plecaka czy eleganckiego etui lub torby na laptopa. Można więc zabrać go ze sobą dosłownie wszędzie. Obudowa w złotym kolorze, inspirowana teksturą jedwabiu, wyróżnia się subtelną delikatnością.



Przednia kamera 16 MP oraz innowacyjny system anten Wi‑Fi sprawiają, że jest to sprzęt idealny do prowadzenia spotkań online. Przy pomocy 4 mikrofonów oraz współpracujących z nimi algorytmów, tablet wycisza szumy i hałasy tła, poprawiając jakość prowadzonych rozmów. Podczas pracy zdalnej nieoceniona może okazać się również pojemna bateria 10100 mAh, która zapewnia ilość energii nawet na 12 godzin odtwarzania wideo. A w razie potrzeby wystarczy 65 minut, żeby akumulator naładować do pełna przy użyciu ładowarki o mocy 100 W (ładowarka nie znajduje się w zestawie, można ją dokupić).



Odkryj świat maksymalnej produktywności

Razem z tabletem HUAWEI MatePad Pro 13.2″ PaperMatte Edition nabywca otrzyma odłączaną klawiaturę magnetyczną HUAWEI Smart Magnetic Keyboard oraz rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji (rysik może wymagać osobnego zakupu). Taki zestaw zapewnia komfort pracy zbliżony do laptopa, umożliwiając dopasowanie urządzenia do różnych zadań, w biurze, domu czy w podróży. Klawiatura jest pełnowymiarowa, z dużym, wygodnym gładzikiem, co sprawia, że pisanie to czysta przyjemność, a szeroka gama gestów znacznie usprawnia pracę. Jest to niezależne akcesorium, czyli działa także wówczas, gdy nie jest połączone z etui. Dzięki temu można postawić tablet np. na stoliku w kawiarni, pociągu czy samolocie, a klawiaturę wziąć sobie na kolana. Rysik wykrywa ponad 10000 poziomów nacisku, co w połączeniu z niskimi opóźnieniami zwiększa precyzję pisania i rysowania. Dzięki temu odręczne pismo jest bardziej czytelne, szkice bardziej realistyczne, a efekt przypomina tradycyjne pióro lub ołówek. Rysik ma dwie końcówki: przezroczystą do malowania i nieprzezroczystą do notowania, spełniając różnorodne potrzeby twórcze.



Wykonuj zadania i notuj równocześnie

HUAWEI MatePad Pro 13.2″ PaperMatte Edition umożliwia pracę na 4 aplikacjach jednocześnie: dwóch w oknach i dwóch w pływających widżetach. Dopasowywanie wielkości okien ułatwia równoległe czytanie oraz tworzenie treści, zupełnie niczym na laptopie. Dzięki tej funkcji można również efektywniej zarządzać zadaniami, takimi jak wysyłanie wiadomości e mail, aktualizowanie arkuszy kalkulacyjnych lub prowadzenie rozmów wideo. Natomiast przeciąganie i upuszczanie plików, zdjęć oraz linków między aplikacjami sprawia, że praca staje się jeszcze bardziej intuicyjna.



Opracowana przez Huawei profesjonalna aplikacja Notatki integruje wiele narzędzi typograficznych, aby zapewnić swobodne edytowanie i sortowanie zapisków. Efektywne notowanie usprawniają funkcje do szybkiego zakreślania, wstawiania kształtów, sterowania gestami czy zmiany kolorów, jak np. narzędzie lasso. Jeśli użytkownik nie ma czasu lub ochoty pisać, narzędzie AI Voice zamieni głos na tekst, aby dać palcom chwilę wytchnienia. Funkcja odtwarzania adnotacji wyświetla jednocześnie treść audio i odręczną notatkę, co ułatwi szybkie znalezienie interesujących fragmentów lub tych wymagających poprawek. A format zapisu HiNote pozwala przesyłać notatki w formie w pełni edytowalnej.



Zainspiruj się

Na tablecie HUAWEI MatePad Pro 13.2″ PaperMatte Edition znajduje się GoPaint – rozbudowana aplikacja do rysowania i malowania. Niezależnie od tego, czy jest się profesjonalistą, czy dopiero odkrywa się swój talent, dzięki niej można tworzyć wielowarstwowe grafiki (do 240 warstw) oraz poznać różne techniki, narzędzia i style, takie jak: książka ilustrowana, cyfrowe szkicowanie, graffiti i wiele innych. Jeśli chce się rozwijać artystyczną pasję, ten tablet wraz z rysikiem i aplikacją GoPaint to wymarzony zestaw.



Zanurz się w dźwięku

HUAWEI MatePad Pro 13.2″ PaperMatte Edition został wyposażony w zestaw 4 głośników niskotonowych oraz 2 głośniki wysokotonowe, które emitują głośny i bogaty dźwięk. Dźwięk jest optymalizowany w oparciu o 4 tryby audio, które dopasowują się do najczęstszych scenariuszy użytkowania: edukacja, muzyka, film, gry. Rozrywką można cieszyć się przez wiele godzin dzięki nowemu, 6-warstwowemu systemowi chłodzenia, który skuteczniej rozprasza ciepło.



Korzystaj ze swoich ulubionych aplikacji

Integracja z innymi urządzeniami Huawei, takimi jak smartfon czy laptop, zapewnia wygodne przenoszenie pracy i rozrywki w dowolne miejsce. Bogata oferta aplikacji w AppGallery umożliwia dostęp do najlepszych narzędzi z kategorii styl życia, podróże, finanse, zakupy i rozrywka. Użytkownicy mogą również korzystać z innowacyjnych usług Huawei, takich jak chmura, przeglądarka czy asystentka Celia. No i dostęp do aplikacji od Google też nie sprawia problemu.



Dostępność, ceny i oferta premierowa

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition w wersji z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, w zestawie z bezprzewodową klawiaturą HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, to 4999 PLN. Tablet dostępny będzie u wybranych Partnerów Biznesowych firmy – w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i x-kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro. Rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji nie jest częścią zestawu, ale jest dodawany jako gratis (lub za 1 zł).



Od 6 marca do 6 kwietnia 2025 r. HUAWEI MatePad Pro 13.2″ PaperMatte Edition będzie można nabyć w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której cenę obniżono o 700 PLN (rekomendowana cena promocyjna wynosi w tym okresie 4299 PLN).



W sklepie huawei.pl kupujący otrzymają dodatkowo w prezencie pakiet Microsoft 365 Family na rok. Kolejne korzyści to darmowa dostawa, rabat -50 zł za zapisanie się na newsletter, czy też możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0%. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie.

































źródło: Info Prasowe - HUAWEI