Nowy techbite Smartboard III 12 – wszechstronny tablet

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Duży, 12-calowy ekran, potężna bateria 10000 mAh i funkcjonalne etui z klawiaturą. Do tego szybka łączność LTE i bezpieczny system Android 14. Tak prezentuje się nowy tablet firmy techbite, który dziś trafił do oferty polskiej firmy mPTech. To wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w pracy, szkole, jak i podczas codziennej rozrywki. Tablet techbite Smartboard III 12 to sprzęt, który można zabrać wszędzie. Dzięki lekkiej, metalowej obudowie i kompaktowym wymiarom (278.6 × 180.6 × 7.4 mm), zmieści się zarówno w torebce, jak i w plecaku. Wytrzymała konstrukcja sprawia, że tablet doskonale radzi sobie z trudnościami podróży oraz pracą poza domem.







Wygodne etui z klawiaturą, które ułatwi pracę

W trybie stacjonarnym techbite Smartboard III 12 zapewnia wygodę pisania, czytania i tworzenia dokumentów. Klawiatura z touchpadem i magnetycznym mocowaniem sprawia, że praca na tym tablecie jest komfortowa niczym na laptopie. Etui może posłużyć również jako statyw, który pozwoli na ustawienie tabletu w pozycji, która najbardziej Ci odpowiada.



Wyświetlacz, który zapewni rozrywkę

Duży ekran IPS o przekątnej 12 cali i rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli gwarantuje wyjątkową jakość obrazu. Wyraźne kolory, dobry kontrast i widoczność detali sprawiają, że tablet sprawdzi się także jako sprzęt do oglądania filmów, przeglądania zdjęć czy nawet drobnych prac graficznych.



Wydajność i długi czas pracy

Sercem tabletu jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99 wspierany przez 8 GB pamięci RAM, co zapewnia płynną pracę i sprawne działanie aplikacji. Z kolei pojemna bateria 10000 mAh pozwala na wiele godzin pracy. Dodatkowo system Android 14 dba o bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.



Łączność bez ograniczeń

Tablet wspiera technologię LTE oraz Dual SIM, co umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. To rozwiązanie idealne dla osób często podróżujących lub pracujących w miejscach bez dostępu do Wi-Fi. Dzięki temu możemy pracować w chmurze czy streamować ulubione filmy w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności używania routera czy kabla Ethernet.



Zestaw praktycznych aparatów

Tablet wyposażono w praktyczne aparaty – z tyłu znajduje się moduł z trzema obiektywami (16+8+2 Mpx), a z przodu kamera 8 Mpx, idealna do wideorozmów. To sprzęt, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas uwieczniania wyjątkowych chwil. 128 GB pamięci wewnętrznej to wystarczająco dużo miejsca, żeby najważniejsze pliki mieć zawsze pod ręką.

Nowy tablet jest dostępny w sklepie producenta w cenie 1249 PLN.

































źródło: Info Prasowe - mPTech