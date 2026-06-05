Nowy zwiastun aktualizacji ’Strefa Wybuchu’ w Battlefield 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Battlefield Studios oraz Electronic Arts opublikowały zwiastun nadchodzących nowości, które trafią do Battlefield 6 oraz Battlefield REDSEC. Już 9 czerwca, w ramach aktualizacji Strefa Wybuchu, do gry zawita nowa mapa – Kairski Bazar, będąca odświeżoną wersją kultowego Wielkiego Bazaru z Battlefield 3. W aktualizacji pojawi się również tryb Unicestwienie, znany z Battlefield 4. Zaoferuje on starcia skoncentrowane wokół niszczenia wrogich punktów M-COM (urządzeń komunikacji wojskowej) przy użyciu bomb. Aktualizacja wprowadza również nową broń PP-19 oraz nowy gadżet – ręczny zakłócacz.







Więcej informacji na temat nowej wersji mapy Wielki Bazar można znaleźć TUTAJ.







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts