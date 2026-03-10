Nubia Air Pro – IP68, 108 Mpix i krzemowo-węglowa bateria 5000 mAh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznych targów MWC w Barcelonie zadebiutował smartfon nubia Air Pro. To niesamowicie smukłe urządzenie, które dobrze radzi sobie w kontakcie z wodą, upadkami oraz podczas intensywnego treningu. Wyposażony jest w aparat 108 Mpix, baterię 5000 mAh wykonaną w technologii krzemowo-węglowej oraz fizyczny przycisk pozwalający jednym kliknięciem uruchomić tryb sportowy. Jest to propozycja dla osób aktywnych — lekka, wytrzymała i przygotowana na cały dzień pracy, bez sięgania po ładowarkę. Rama wykonana z wysokowytrzymałego stopu aluminium oraz odporne szkło zapewniają zwiększoną odporność na upadki przy zachowaniu smukłej sylwetki 5.99 mm i masie 172 gramów. Certyfikaty IP69K, IP69 i IP68 potwierdzają odporność na strumienie gorącej wody pod wysokim ciśnieniem, parę wodną oraz długotrwałe zanurzenie – nubia Air Pro w pełni wspiera fotografię podwodną.







Aparat 108 Mpix Ultra-Clear

Główny aparat 108 Mpix rejestruje imponującą ilość detali, umożliwiając znaczne przybliżenia bez utraty jakości. Funkcje Quick Snap, tryb seryjny oraz slow motion pozwalają uchwycić dynamiczne sceny i podwodne ujęcia. Przedni aparat 32 Mpix z zaawansowanymi algorytmami AI zapewnia szczegółowe selfie nawet przy słabym oświetleniu lub pod światło.



Tryb Sport jednym przyciskiem

Dedykowany fizyczny przycisk umożliwia natychmiastową aktywację „Trybu Sport”. Oferuje on dynamiczny interfejs, podgląd danych treningowych w czasie rzeczywistym oraz szybki dostęp do aplikacji fitness. Opcjonalna, lekka, oddychająca i regulowana opaska sportowa na ramię stabilizuje urządzenie podczas biegania, jazdy na rowerze, czy intensywnego treningu.



Rewolucyjna bateria krzemowo-węglowa 5000 mAh

Po raz pierwszy w serii zastosowano flagową technologię anody krzemowo-węglowej, która dzięki swojej kompaktowości pozwala zmieścić baterię 5000 mAh w obudowie o grubości 5.99 mm. Zapewnia ona wyraźnie dłuższą pracę niż tradycyjne ogniwa litowo-jonowe o podobnych rozmiarach. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie 45 W, a także zasilanie z pominięciem baterii (bypass – redukcja nagrzewania i ochrona żywotności ogniwa) oraz ładowanie zwrotne 10 W.



Wydajność klasy premium i immersyjny obraz

Sercem Nubii Air Pro jest wydajny, ośmiordzeniowy procesor. Do dyspozycji użytkownika jest nawet 20 GB RAM (8 GB + 12 GB wirtualnej pamięci) oraz 512 GB pamięci UFS 2.2. Z przodu znajduje się 6.77-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i jasnością szczytową 4500 nitów, gwarantujący doskonałą widoczność w pełnym słońcu oraz wciągające wrażenia audiowizualne, dzięki podwójnym głośnikom stereo.



Inteligentne wsparcie AI

Nubia Air Pro oferuje ciekawe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Jest tu łatwy w użyciu asystent do codziennych zadań (np. rozmowy, tłumaczenia, czy pomocy w nauce języka), a także dodatkowe, bardziej rozrywkowe funkcje jak „AI Pet”, a nawet interpretator horoskopów. Entuzjastów fotografii ucieszy wbudowany edytor zdjęć, który pozwala łatwo usuwać niechciane obiekty z kadru, wycinać tło, czy poszerzać zdjęcie. Z kolei narzędzia do pracy z tekstem pomagają w tłumaczeniu, poprawianiu błędów i porządkowaniu treści.



Nubia Air Pro idealnie wpisuje się w filozofię marki „Be Yourself”, oferując młodemu pokoleniu stylowy i atrakcyjny cenowo produkt. Smartfon będzie dostępny w dwóch kolorach: Prime Black (czarny) oraz Aero White (biały).



Dostępność

Premiera w Europie planowana jest na maj 2026 roku. Następnie Nubia Air Pro trafi do sprzedaży w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Sugerowana cena detaliczna w Polsce zostanie ujawniona w momencie premiery rynkowej.





















źródło: Info Prasowe - Nubia