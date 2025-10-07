Nubia Air – ultrasmukły smartfon z 3-letnią gwarancją

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nubia Air to ultrasmukły smartfon z 6,78-calowym wyświetlaczem AMOLED 1.5K, wydajną baterią 5000 mAh, wzmocnioną konstrukcją z certyfikatami IP68, IP69 i IP69K oraz 3-letnią gwarancją. To urządzenie, w którym lekka i smukła forma spotyka się z imponującą wytrzymałością i dużą baterią. Nubia Air ma jedynie 6,7 mm grubości, a mimo to jej metalowa ramka została wzmocniona, aby sprostać wymagającym wyzwaniom. Smukły, stylowy design smartfona harmonijnie współgra z jego solidną konstrukcją, której niezawodność potwierdzają wymagające testy i certyfikaty.







Nowa nubia Air to także wzmocniona konstrukcja z certyfikatami IP68, IP69 oraz IP69K. Dzięki nim, nubię Air charakteryzuje pełna odporność na wnikanie pyłu i wodoszczelność, dzięki której urządzenie może być zanurzane do 1.5m, a także wytrzymanie uderzenia wody pod wysokim ciśnieniem, a nawet o wysokiej temperaturze. Konstrukcja smartfona została wzmocniona o 30% solidniejszą ramą aluminiową, co w połączeniu z rygorystycznymi testami wytrzymałości (600000 prób ekranu, 6000 upadków, 600 rotacji) gwarantuje długowieczność urządzenia.



Na froncie uwagę przyciąga 6.78-calowy wyświetlacz AMOLED 1.5K (1224 × 2720, 120 Hz), oferujący perfekcyjną płynność obrazu. Charakteryzuje się również jasnością do 4500 nitów, dzięki której pozostaje czytelny nawet w mocnym słońcu. Dla dodatkowej ochrony zastosowano szkło Corning Gorilla 7i.



Co kryje w środku?

Bardzo lekka obudowa skrywa wydajną baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem, która idealnie sprawdzi się podczas intensywnych wyzwań, bez potrzeby doładowywania w ciągu dnia. Dzięki temu bateria zachowa pełną wydajność nawet po ponad 1000 cyklach ładowania. Producent objął urządzenie 3-letnią gwarancją, podkreślając trwałość i niezawodność tego modelu.



Inteligentna fotografia i AI na co dzień

Potrójny aparat z głównym sensorem 50 Mpix, wspierany przez sztuczną inteligencję, oferuje tryby AI Super Night, stabilizację EIS, VLOG Mode, czy nagrywanie z wielu kamer jednocześnie. Z kolei AI Magic Photos (Magic Eraser, Magic Editor) pozwala na profesjonalną edycję zdjęć bez dodatkowych aplikacji. Za wydajność odpowiada procesor 6 nm z nawet 20 GB RAM (8 GB + 12 GB dynamicznej) i 256 GB pamięci, wspierany przez AI Performance Engine, który inteligentnie optymalizuje zużycie energii.



Promocja na start – korzyści do 200 PLN

Na początek sprzedaży w Polsce marka przygotowała wyjątkowe promocje. Każdy, kto kupi nubia Air w sklepach RTV EURO AGD oraz ZTEshop.pl, otrzyma zwrot 100 PLN w formie vouchera do wykorzystania w sklepie, w którym dokonano zakupu. Regularna cena Nubii Air, to 999 PLN, ale na początku sprzedaży oferowana jest o 100 PLN taniej, czyli za 899 PLN. Promocja trwa od 7 do 27 października, ale obejmuje tylko pierwsze 200 urządzeń.

































źródło: Info Prasowe - ZTE