Nubia Flip 2 5G – mały świat w Twojej kieszeni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rozkładane smartfony od lat kojarzą się z innowacją, elegancją i awangardą. To urządzenia, które bez trudu mieszczą się w dłoni, a po rozłożeniu otwierają przed użytkownikiem zupełnie nową przestrzeń do pracy i rozrywki. W ofercie operatora Plus dostępna jest już nubia Flip 2 5G, która zaskakuje atrakcyjną ceną oraz łączy smukły design, wytrzymałość i wydajne podzespoły z funkcjami sztucznej inteligencji. To smartfon dla tych, którzy oczekują inteligentnej nowoczesności i wygody w codziennym użytkowaniu. Nowa nubia Flip 2 5G z pewnością przyciąga wzrok. Po rozłożeniu ma zaledwie 7,2 mm grubości, a waży jedyne 193 gramów, dzięki czemu mieści się w dłoni i nadaje się do obsługi jedną ręką. Telefon wyposażony jest w zupełnie przeprojektowany zawias o wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji, która gwarantuje niezawodność oraz idealnie płaską powierzchnię ekranu.







Design nubii Flip 2 5G łączy prostotę z futurystyczną elegancją. Wtopione w powierzchnię pokrywającą plecki subtelne mikrokryształy nadają urządzeniu finezyjny wygląd, jednocześnie zapewniając praktyczność, dzięki odporności na zbieranie zarysowań i odcisków palców.



Wygodny zewnętrzny ekran

Zewnętrzny wyświetlacz OLED 3.0” o jasności 900 nitów pozwala korzystać z wielu aplikacji bez otwierania ekranu głównego. Oferuje również tryb Always-On Display, a także, po częściowym rozłożeniu do pozycji litery „A”, może pełnić funkcję zegarka. Wyświetlacz oferuje też obsługę uroczych animowanych zwierzaków, które umilają obsługę.



Wciągające wrażenia wizualne

Składany ekran wewnętrzny OLED 6.9” zrobi wrażenie na każdym użytkowniku. Za sprawą wysokiego zagęszczenia pikseli 443 PPI, a także odświeżania obrazu 120 Hz oraz jasności 1200 nitów HBM, wyświetlany obraz jest bardzo szczegółowy, animacje zachwycają płynnością, a treści czytelne są w każdych warunkach. Obsługa PWM Dimming 2160 Hz pozwala komfortowo korzystać z urządzenia nawet w zaciemnionym pomieszczeniu, bez nieprzyjemnego efektu smużenia ekranu – ogranicza więc zmęczenie oczu.



Fotografia wspierana AI

Nubia Flip 2 5G zadowoli każdego amatora mobilnej fotografii, dzięki systemowi Neovision AI Photography, który pozwala uchwycić każdą chwilę w doskonałej jakości:

• 50 Mpix aparat główny z przysłoną F1.59 i technologią D-VTG,

• 32 Mpix kamera do selfie,

• Ulepszona detekcja fazy Super QPD dla szybkiego i precyzyjnego autofokusu,

• podgląd kadru na obu ekranach.

Funkcje AI, takie jak Błyskawiczne ujęcie AI, Wyszukiwanie zdjęć AI, Magiczny Edytor oraz Magiczne usuwanie obiektów, umożliwiają szybkie uchwycenie chwili, łatwe wyszukiwanie zdjęć i profesjonalną edycję jednym dotknięciem.



Inteligentne doświadczenia

Nowa nubia Flip 2 5G oferuje szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji:

• Symultaniczne tłumaczenie AI w połączeniach telefonicznych1 i tłumaczenie AI w czasie rzeczywistym dla bezstresowej komunikacji w wielu językach,

• kreatywne narzędzia, takie jak tworzenie tapet AI, asystent tekstowy AI, czy kreator muzyki AI.



Moc i wydajność na co dzień

Nubia Flip 2 5G jest napędzana przez procesor Dimensity 7300X (4 nm), zapewniający szybki Internet 5G i płynne działanie w grach oraz aplikacjach. Pamięć 256 GB oraz 8+12 GB dynamicznego RAMu pozwala przechowywać więcej treści i pracować wielozadaniowo bez ograniczeń. Potężna bateria 4325 mAh zapewnia całodzienną pracę, a szybkie ładowanie 33 W umożliwia błyskawiczne uzupełnienie energii. Użytkownicy mogą też liczyć na stereo głośniki z DTS:X Ultra, a także bezpieczne odblokowanie za pomocą czytnika linii papilarnych lub rozpoznawania twarzy.



Nubia Flip 2 5G kosztuje w sieci Plus od 1999 PLN w ofercie bez abonamentu. Jest również dostępna w atrakcyjnych ofertach wraz z usługami operatora.

































źródło: Info Prasowe - ZTE