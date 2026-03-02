Nubia na MWC 2026 smartfon z ’autopilotem’ oraz pupil AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZTE Corporation podczas targów MWC Barcelona 2026 zaprezentowało dwa nowe urządzenia oparte na sztucznej inteligencji: smartfon nubia M153 z asystentem Doubao AI oraz interaktywnego pupila iMoochi. Oba produkty wpisują się w strategię „AI for All”, czyli udostępniania zaawansowanej sztucznej inteligencji w codziennych urządzeniach. Marka nubia, we współpracy z ByteDance, stworzyła model nubia M153, który działa jak telefon z „autopilotem”. Asystent Doubao AI jest zintegrowany bezpośrednio z systemem operacyjnym, dzięki czemu nie tylko odpowiada na pytania, ale potrafi samodzielnie wykonywać całe zadania. W praktyce oznacza to, że wystarczy jedno polecenie głosowe – na przykład prośba o rezerwację restauracji czy znalezienie najlepszej oferty – a telefon sam wyszukuje informacje, porównuje opcje w różnych aplikacjach, dokonuje rezerwacji i ustawia nawigację. Użytkownik nie musi przełączać się między programami, ponieważ AI robi to za niego.







Wydajność i specyfikacja

Nubia M153 oparta jest na platformie Snapdragon 8 Elite, wspieranej przez 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, co zapewnia płynne przetwarzanie AI i wielozadaniowość. Urządzenie wyposażono w potrójny aparat z głównym sensorem 50 Mpix. Bateria o pojemności 6000 mAh (typowo) w połączeniu z szybkim ładowaniem przewodowym 90 W oraz bezprzewodowym 15 W gwarantuje całodzienną wydajność. Smartfon trafił do limitowanej sprzedaży w Chinach już 1 grudnia 2025 r., a jego rozwój odbywa się we współpracy ze społecznością deweloperów i entuzjastów technologii w celu dalszego doskonalenia doświadczeń AI.



Nowy gatunek AI: cyfrowy towarzysz iMoochi

AI Pet iMoochi to sympatyczny interaktywny pupil zaprojektowany z myślą o wsparciu emocjonalnym. Jest pokryty miękkim, puszystym materiałem i wyposażony w wyraziste oczy oraz oferuje bogate, wielomodalne interakcje.

Zamiast mechanicznych dialogów iMoochi posługuje się własnym „językiem iMoochi” oraz charakterystycznymi dźwiękami przypominającymi pomruki. Dzięki czujnikom dotyku i subtelnym wibracjom reaguje na głaskanie czy przytulanie – wtulając się, merdając ogonkiem i wydając radosne odgłosy.



iMoochi ziewa, gdy jest zmęczony, odczuwa głód, reaguje na zmiany temperatury, a nawet „czuje” stan nieważkości podczas zabawy w podrzucanie. Zabawka jest idealna dla osób poszukujących redukcji stresu – zwłaszcza młodych miłośników zwierząt, którzy nie mogą posiadać prawdziwego pupila. Dedykowana aplikacja pozwala nadać imię swojemu iMoochi, sprawdzać jego nastrój oraz czytać jego osobisty dziennik, pogłębiając relację z cyfrowym towarzyszem. Rodzina iMoochi obejmuje obecnie cztery postacie: Hopami, Mimiu, Cynomi i Mogogo.



Prezentując nubia M153 z Doubao AI oraz iMoochi podczas MWC 2026, ZTE konsekwentnie realizuje swoją strategię „AI for All”, wyznaczając nowe kierunki rozwoju inteligentnych urządzeń i interakcji człowiek–technologia.















źródło: Info Prasowe - ZTE