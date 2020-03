OPPO A31 już dostępny w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

OPPO A31 to smartfon otwierający tegoroczne portfolio OPPO. Jest modelem skierowanym głównie do użytkowników szukających smartfonu atrakcyjnego wizualnie, oferującego płynne działanie a jednocześnie przystępnego cenowo. Model A31 pracuje pod kontrolą systemu ColorOS 6.1 (bazującego na Androidzie 9), napędzanego ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Helio P35 i wspieranym 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć karta pamięci aż o 256 GB. Energii do intensywnej pracy lub wielogodzinnej rozrywki dostarcza bateria o pojemności 4230 mAh, która pozwala na nawet 45 godzin rozmów i ponad 18 dni czuwania.







W warstwie multimediów A31 oferuje więcej niż konieczny zestaw aparatów. Główny, złożony z 3 obiektywów: 12 MP (1/2.86’, f 1.8) 2 MP makro (f 2.4) i 2 MP do sterowania głębią ostrości (f 2.4), pozwala na wykonywanie zachwycających ujęć w różnych sceneriach, a przedni aparat o mocy 8MP (f 2.0) ze wsparciem sztucznej inteligencji i funkcją dostosowania efektu upiększenia zapewnia naturalne i subtelne autoportrety.



Wyraźny i czytelny ekran o rozdzielczości 6,5” zajmujący aż 89% przedniej powierzchni urządzenia, pozwoli na swobodną konsumpcję multimediów ale także ich tworzenie, np. za pomocą wbudowanej aplikacji SoLoop.



Na uwagę zasługuje również nowoczesne wzornictwo. Smukła konstrukcja, ergonomiczny kształt i precyzyjne wykonanie sprawiają, że smartfon doskonale leży w dłoni. Model A31 dostępny będzie w trzech kolorach: miętowym, zielonym oraz czarnym w eleganckim, matowym wykończeniu.



Urządzenia dostępne będą w ofercie sprzedawców detalicznych: Media Marktu, RTV Euro AGD i Media Expertu i x-komu oraz w Strefie Marki OPPO na Allegro. Smartfon znajdzie się także wkrótce w ofercie wszystkich 4 największych Operatorów. Sugerowana cena detaliczna modelu A31 wynosi 799 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / OPPO