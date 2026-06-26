OSCAL Pad 200 alternatywą dla laptopa

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 1

Coraz więcej użytkowników oczekuje od tabletu możliwości zbliżonych do laptopa, zachowując jednocześnie lekkość i komfort użytkowania charakterystyczne dla urządzeń mobilnych. OSCAL Pad 200 odpowiada na te potrzeby, oferując duży ekran, bogate wyposażenie oraz inteligentne funkcje wspierające codzienną pracę i kreatywność. To propozycja zarówno dla studentów, profesjonalistów, jak i osób poszukujących wszechstronnego urządzenia do domu.

Nowy model OSCAL został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą korzystać z jednego urządzenia zarówno podczas pracy, jak i po godzinach. Już po otwarciu pudełka trudno oprzeć się wrażeniu, że producent postawił na kompletność zestawu. Oprócz tabletu użytkownik otrzymuje klawiaturę, mysz, rysik, etui ochronne, szkło hartowane oraz przewodowe słuchawki. Dzięki temu nie trzeba inwestować w dodatkowe akcesoria, aby rozpocząć pracę czy naukę.



Jednym z najmocniejszych atutów urządzenia jest 13,4-calowy wyświetlacz FHD IPS z odświeżaniem 120Hz. To powierzchnia robocza pozwalająca wygodnie pracować na dokumentach, prowadzić wideokonferencje czy korzystać z dwóch aplikacji jednocześnie. Rozdzielczość 1920 × 1200 pikseli, technologia Fully Laminated oraz częstotliwość próbkowania dotyku 240 Hz przekładają się na wysoką jakość obrazu i płynną obsługę.

Producent zadbał również o komfort użytkownika. Certyfikat TÜV SÜD oraz rozbudowane tryby ochrony wzroku ograniczają zmęczenie oczu podczas wielogodzinnej pracy lub nauki.



Coraz więcej osób wykorzystuje tablet jako podstawowe narzędzie pracy. Dlatego OSCAL wyposażył Pad 200 w system DokeOS 5.0 oparty na Androidzie 16 oraz tryb PC Mode 3.0. Interfejs przypomina środowisko komputerowe, umożliwiając wygodne korzystanie z wielu okien, klawiatury i myszy.

Dodatkowo funkcja Split Screen 2.0 pozwala jednocześnie prowadzić wideokonferencję i edytować dokument, robić notatki podczas wykładu czy porównywać materiały bez ciągłego przełączania aplikacji.



OSCAL Pad 200 został wyposażony w tylny aparat 16 Mpix, który sprawdza się podczas fotografowania dokumentów, notatek, materiałów szkoleniowych czy prezentacji, oferując dobrą szczegółowość obrazu. Z kolei przednia kamera 8 Mpix została zaprojektowana z myślą o wideokonferencjach, spotkaniach online oraz nauce zdalnej, zapewniając wyraźny obraz podczas rozmów. Tablet umożliwia również nagrywanie materiałów w jakości Full HD 1080p, dzięki czemu może służyć do przygotowywania krótkich materiałów wideo, relacji czy prezentacji. Dodatkowym wsparciem jest integracja z Google Lens, która pozwala błyskawicznie tłumaczyć teksty, rozpoznawać obiekty, wyszukiwać informacje oraz digitalizować dokumenty.



Sztuczna inteligencja coraz częściej trafia do urządzeń mobilnych i przestaje być jedynie marketingowym dodatkiem. W OSCAL Pad 200 pełni rolę praktycznego asystenta.

Pakiet Doke AI 2.0 wspiera tworzenie tekstów, grafik, materiałów audio i wideo oraz wyszukiwanie informacji. Producent zintegrował rozwiązania bazujące na nowoczesnych modelach językowych, dzięki czemu użytkownik może szybciej przygotowywać notatki, prezentacje czy materiały kreatywne. W codziennym użytkowaniu przydatna okazuje się także funkcja Google Lens, ułatwiająca tłumaczenie tekstów, rozpoznawanie obiektów czy wyszukiwanie informacji na podstawie zdjęć.



Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy procesor Unisoc Tiger T7280 współpracujący z 6 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć wirtualnie nawet do 24 GB. Model dostępny w Polsce oferuje 128 GB pamięci na dane z możliwością dalszej rozbudowy kartą microSD o pojemności do 2 TB.

Tablet wyposażono również w akumulator 8300 mAh obsługujący szybkie ładowanie 18 W. Inteligentne algorytmy zarządzania energią mają wydłużać czas pracy i jednocześnie chronić żywotność baterii podczas codziennego użytkowania.



OSCAL Pad 200 obsługuje dwie karty SIM 4G LTE, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. Oznacza to, że dostęp do internetu nie jest uzależniony od sieci Wi-Fi, co docenią osoby pracujące w terenie lub często podróżujące. Z kolei obsługa systemów GPS, Galileo, GLONASS i BeiDou zwiększa precyzję lokalizacji podczas korzystania z map i aplikacji nawigacyjnych.

OSCAL coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Polsce

OSCAL to marka należąca do Blackview, która w ostatnich latach dynamicznie rozwija swoją ofertę urządzeń mobilnych. Portfolio obejmuje tablety klasyczne i wzmacniane, smartfony do codziennego użytku, telefony pancerne oraz akcesoria. Producent stawia na połączenie nowoczesnego wzornictwa, bogatego wyposażenia i korzystnego stosunku ceny do oferowanych możliwości.

źródło: Oscal