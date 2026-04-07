Obudowy Zalman DS — efektowny design i wbudowane wyświetlacze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowoczesna obudowa to dziś coś więcej niż tylko przewiewna konstrukcja i efektowne podświetlenie. Coraz większe znaczenie mają także rozwiązania zwiększające wygodę codziennego korzystania z komputera. Na takie potrzeby odpowiada Zalman, oferując kilka modeli obudów z dopiskiem DS. Obudowy Zalmana z serii DS łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością, która może zainteresować zarówno graczy, jak i entuzjastów samodzielnie składających komputery. Charakterystycznym elementem tych konstrukcji jest zintegrowany wyświetlacz, pozwalający na bieżąco monitorować wybrane parametry pracy zestawu, takie jak temperatury podzespołów. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć kluczowe informacje zawsze w zasięgu wzroku.







Zalman P40 DS, to popularna propozycja dla osób, które chcą połączyć efektowną, panoramiczną ekspozycję podzespołów z rozbudowanymi możliwościami personalizacji wyświetlacza. Producent zastosował tu 9.1-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1920 x 462, które pozwala korzystać z widgetów monitorujących pracę podzespołów, a także wgrywać własne zdjęcia i materiały wideo. Konstrukcja stawia też na nowoczesną estetykę i zapewnia porządek w prowadzeniu przewodów, bowiem obsługuje płyty z ukrytymi złączami i oferuje 34 mm przestrzeni na kable, a do tego zapewnia miejsce na nawet 10 wentylatorów.



Model Zalman P50 DS został z kolei zaprojektowany z myślą o bardziej rozbudowanych konfiguracjach, w których liczy się nie tylko wygląd, ale też przestrzeń robocza i szeroka kompatybilność z wydajnymi podzespołami. Wbudowany ekran pokazuje w czasie rzeczywistym temperaturę CPU, temperaturę GPU oraz czas, dzięki czemu użytkownik może stale kontrolować podstawowe parametry pracy zestawu. Jednocześnie obudowa oferuje miejsce dla kart graficznych o długości do 435 mm, chłodzeń procesora do 178 mm i zasilaczy do 225 mm, a fabrycznie montowane cztery wentylatory ARGB oraz wsparcie dla chłodnic 360 mm na górze i boku podkreślają jej bezkompromisowy charakter.



Zalman Z10 DS wyróżnia się natomiast szczególnie widowiskowym rozwiązaniem - producent zintegrował z obudową duży, 15.6-calowy ekran umieszczony z przodu korzystający z połączeń Mini-HDMI i USB Type-C. To obudowa skierowana do użytkowników, którzy chcą, by wyświetlacz był nie tylko dodatkiem diagnostycznym, ale także mocnym elementem wizualnym całego zestawu. Oprócz tego Z10 DS wspiera montaż nawet 11 wentylatorów, obsługuje chłodnice do 360 mm z przodu i na górze, a także oferuje 7 standardowych slotów PCI i 3 sloty do montażu pionowego GPU.



Obudowy Zalman z serii DS są dostępne w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Ceny poszczególnych modeli różnią się w zależności od konfiguracji i kanału sprzedaży. W polskich sklepach model P50 DS dostępny jest od około 330 PLN, P40 DS od około 600 PLN, natomiast Z10 DS od około 950 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Entrymedia