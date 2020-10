Odświeżone dyski SanDisk Portable Extreme SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Western Digital oficjalnie wprowadziła dziś do oferty dwa nowe przenośne dyski SSD SanDisk, oferujące prawie dwukrotnie wyższą prędkość przesyłu danych niż ich poprzednia generacja. Przenośne dyski SanDisk Portable Extreme oraz SanDisk Extreme PRO SSD zostały zaprojektowane tak, by nadążać za potrzebami użytkowników, którzy rejestrują i przechowują coraz więcej materiałów w doskonałej jakości. Chodzi tu m.in. o profesjonalnych fotografów, twórców wideo oraz innych użytkowników, którzy chcą zachować swoje cyfrowanie wspomnienia i potrzebują niezawodnego oraz wydajnego urządzenia, które będzie w stanie zapisać je z najwyższą prędkością.







Oferujące do 2 TB pojemności nowe dyski NVMe są doskonałym rozwiązaniem do rejestrowania i przechowywania treści zapisywanych w rozdzielczościach 4K oraz 8K. Flagowy model SanDisk Extreme PRO SSD wyposażony został w obudowę z kutego aluminium (dzięki której pozostaje chłodny nawet podczas intensywnej pracy oraz odporny na uszkodzenia). Użytkownicy mogą chronić dostęp do swoich danych hasłem a także skorzystać z opcji ochrony 256-bitowym sprzętowym szyfrowaniem AES.



Kluczowe cechy nowych urządzeń:

• SanDisk Extreme PRO Portable SSD

- Oszczędzaj czas zapisując i przesyłając dane z prędkością do 2000 MB/s (odczyt/zapis), dzięki zastosowaniu technologii NVMe

- Obudowa z kutego aluminium działa jak radiator, odprowadzając ciepło i gwarantujące stabilną prędkość transferów.

- Zabezpieczone przed skutkami upadków z wysokości do 2 metrów, wodo- i pyłoszczelność potwierdzone certyfikatem IP552 – dyski są gotowe na wszelkie przygody

- Obudowa z kutego aluminium z elementami z silikonu doskonale wygląda i zapewnia dodatkową ochronę przed urazami mechanicznymi.

- Prywatne treści można chronić hasłem lub skorzystać z opcjonalnego sprzętowego szyfrowania AES 256-bit.



• SanDisk Extreme Portable SSD

- Wydajność NVMe – prędkość odczytu do 1050MB/s / prędkość zapisu do 1000MB/s - w kompaktowym, pojemnym przenośnym dysku, idealnym do zapisywania i przechowywania treści w wysokiej rozdzielczości.

- Dysk jest odporny na upadki z wysokości do 2 metrów, oferuje wodo- i pyłoszczelność (IP552).

- Trwała, pokryta silikonem, obudowa doskonale wygląda i zapewnia dodatkową ochronę przed urazami mechanicznymi

- Prywatne treści można chronić hasłem lub skorzystać z opcjonalnego sprzętowego szyfrowania AES 256-bit.



Użytkownicy mogą również skorzystać z wygodnego oczka, pozwalającego na bezpieczne podpięcie dysków do paska lub plecak (np. z pomocą karabińczyka). Dyski są kompatybilne z komputerami PC oraz Mac, można je też łatwo podłączyć do smartfonów wyposażonych w złącze USB Type-C.



Dostępność i ceny

Modele SanDisk Extreme oraz SanDisk Extreme PRO SSD są objęte 5-letnią ograniczoną gwarancją i można je już kupić w Western Digital Store - SanDisk Extreme Portable SSD jest już dostępny w wersjach 500GB (cena MSRP 149.99 Euro) oraz 1TB (MSRP 239.99 Euro), zaś wersja 2TB pojawi się na rynku pod koniec roku. SanDisk Extreme PRO Portable SSD dostępny jest obecnie w wersji 2TB (MSRP 459.99 Euro), zaś wersja 1TB będzie dostępna pod koniec roku.































Źródło: Info Prasowe / WD