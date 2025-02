Odkryj świat z Galaxy! Weź udział w konkursie ’Pary w RINGu’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zapraszamy do udziału w konkursie „Pary w RINGu” – wyjątkowej okazji dla wszystkich, którzy cenią aktywny tryb życia, chcą zadbać o zdrowie swoje oraz swoich najbliższych, a także lubią inspirować innych. Wystarczy zaktywizować przyjaciółkę, chłopaka, mamę, syna lub dowolną osobę, z którą zgłosimy się do zdrowej rywalizacji i wykazać się kreatywnością. Zwycięski duet otrzyma dwa innowacyjne urządzenia Galaxy Ring oraz ekskluzywną wycieczkę na Fidżi dla dwóch osób o wartości aż 50 000 PLN!







Zdrowie i technologia idą w parze

Samsung ma świadomość, że dbanie o siebie i bliskich zaczyna się od codziennych, małych nawyków. Aby maksymalnie uprościć rytuał dbania o siebie na co dzień, Samsung zaprojektował Galaxy Ring – inteligentny pierścień, który monitoruje najważniejsze parametry zdrowotne i wspiera użytkowników w świadomym odpoczynku, aktywności fizycznej oraz poprawie jakości snu. W konkursie „Pary w RINGu” to właśnie te aspekty dbania o siebie będą kluczowe!



Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoś swoją parę na stronie www.parywringu.pl. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich osób, a konfiguracja par jest w pełni dowolna: do rywalizacji mogą zgłosić się przyjaciele, rodzeństwo, partnerzy czy rodzic z dzieckiem.



Wykonaj zadanie konkursowe

Aby wziąć udział w rywalizacji pary nagrywają dwa filmy zgłoszeniowe, w których opowiadają o sobie nawzajem, o łączącej ich relacji oraz sposobach wzajemnego dbania o siebie.



Wypełniony formularz i nagrania video należy przesłać do 7 marca 2025 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.parywringu.pl.



Emocjonująca rywalizacja i wielki finał

Spośród zgłoszeń jury wybierze pięć par, które otrzymają po dwa urządzenia Galaxy Ring i podobnie jak w globalnym spocie przez kolejne tygodnie będą rywalizować, zbierając jak najwyższy Wynik Energii (Energy Score) oraz zdobywając uznanie widzów. Najlepsza para zgarnie nagrodę główną – niezapomnianą podróż na Fidżi!



Terminy, które warto zapamiętać:

7 marca – ostatni dzień zgłoszeń,

13 marca – ogłoszenie pięciu zwycięskich par,

Kolejne tygodnie – emocjonująca rywalizacja!



Nie czekaj! Zgłoś się już dziś i wejdź do gry o zdrowie, technologię i wielką przygodę!





źródło: Info Prasowe - SAMSUNG