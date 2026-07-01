Odszedł od Nas lami...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Z wielką przykrością muszę Was powiadomić, że wczoraj zmarł nasz nieoceniony, długoletni kolega forumowy lami. Od kilku lat walczył z chorobą nowotworową, ale nie poddawał się i stale był w społeczności IN4.pl. Był nieodzowną podporą naszych zlotowych spotkań z czytelnikami i głównym ich organizatorem, jak choćby w zeszłorocznej imprezie w Gorzewie. Z pewnością nie raz pomógł Wam w problemach z komputerem lub doborem wyposażenia peryferyjnego na naszym forum i z pewnością będzie Nam go brakować. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny... Lami, Mirku, będziemy Cię pamiętać...































źródło: Redakcja IN4.pl