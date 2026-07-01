2026-07-01 17:50
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Odszedł od Nas lami...
Z wielką przykrością muszę Was powiadomić, że wczoraj zmarł nasz nieoceniony, długoletni kolega forumowy lami. Od kilku lat walczył z chorobą nowotworową, ale nie poddawał się i stale był w społeczności IN4.pl. Był nieodzowną podporą naszych zlotowych spotkań z czytelnikami i głównym ich organizatorem, jak choćby w zeszłorocznej imprezie w Gorzewie. Z pewnością nie raz pomógł Wam w problemach z komputerem lub doborem wyposażenia peryferyjnego na naszym forum i z pewnością będzie Nam go brakować. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny... Lami, Mirku, będziemy Cię pamiętać...
Serdeczne kondolencje dla Rodziny. Mirku jesteś w nas. Pamiętamy. Wiem jak w nas siedzi Lami. Jeszcze słyszymy jego głos, więc wyobrażam sobie jaki piękny ślad pozostawił w swoich bliskich. Jeszcze raz serdeczne kondolencje dla Żony i całej Rodziny.
Jest to bardzo smutna wiadomość. Szczere kondolencje dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Panie Mirku spoczywaj w pokoju .
Kondolencje.
A jeszcze miałem go pytać czy złożył w końcu retrokompa ...