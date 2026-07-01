2026-07-01 17:50
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Odszedł od Nas lami...

Obrazek Odszedł od Nas lami...

Z wielką przykrością muszę Was powiadomić, że wczoraj zmarł nasz nieoceniony, długoletni kolega forumowy lami. Od kilku lat walczył z chorobą nowotworową, ale nie poddawał się i stale był w społeczności IN4.pl. Był nieodzowną podporą naszych zlotowych spotkań z czytelnikami i głównym ich organizatorem, jak choćby w zeszłorocznej imprezie w Gorzewie. Z pewnością nie raz pomógł Wam w problemach z komputerem lub doborem wyposażenia peryferyjnego na naszym forum i z pewnością będzie Nam go brakować. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny... Lami, Mirku, będziemy Cię pamiętać...



Odszedł od Nas lami...

Odszedł od Nas lami...

Odszedł od Nas lami...

Odszedł od Nas lami...

Odszedł od Nas lami...

Odszedł od Nas lami...

źródło: Redakcja IN4.pl
Komentarzy: 3
  1. gemba 2026-07-01 18:07,  kotin
    Avatar Mecenas IN4.pl wiadomość nic
     

    Serdeczne kondolencje dla Rodziny. Mirku jesteś w nas. Pamiętamy. Wiem jak w nas siedzi Lami. Jeszcze słyszymy jego głos, więc wyobrażam sobie jaki piękny ślad pozostawił w swoich bliskich. Jeszcze raz serdeczne kondolencje dla Żony i całej Rodziny. 

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  2. gemba 2026-07-01 18:34,  Rav-X
    Avatar nic wiadomość nic
    Bardzo smutna wiadamość.

    Jest to bardzo smutna wiadomość. Szczere kondolencje dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Panie Mirku spoczywaj w pokoju :'(.

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  3. gemba 2026-07-01 18:57,  mysiauek
    Avatar nic wiadomość nic
     

    Kondolencje.

    A jeszcze miałem go pytać czy złożył w końcu retrokompa ...

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