Odwiedź „Polish Indie Booth” podczas targów Poznań Game Arena

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już w najbliższy weekend odbędzie się jedno z największych wydarzeń gamingowych w Polsce – Poznań Game Arena. Wszyscy gracze, którzy odwiedzą stolicę Wielkopolski będą mieli okazję zagrać w setki wyjątkowych gier. Oczywiście w Poznaniu nie mogło zabraknąć Polish Indie Booth. Specjalna strefa Polish Indie Booth to inicjatywa, która zadebiutowała na targach gamescom w Kolonii z myślą o zaprezentowaniu międzynarodowej społeczności graczy polskich i zagranicznych produkcji niezależnych. Z takim samym zamiarem agencja Galaktus, inicjator projektu, zmierza do Poznania. Na stoisku udostępnione zostanie wiele unikatowych produkcji. Część z nich gracze będą mieli okazję ograć przedpremierowo jako pierwsi na świecie.







Poznań Game Arena odbędą się w dniach 6-8 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Polish Indie Booth będzie zlokalizowane w hali 5A, na stoisku nr 42. Zachęcamy uczestników do odwiedzenia strefy i zapoznania się z najciekawszymi produkcjami.





Lista polskich i zagranicznych gier, które zostaną zaprezentowane na stoisku:

Alaskan Road Truckers

Na własnej skórze przekonaj się jak wygląda życie kierowcy ciężarówki. Jedyna w swoim rodzaju produkcja od Road Studio, rozgrywająca się na bezlitosnej Alasce, która łączy dobrze znane mechaniki symulatorów z elementami gier typu survival.



Beyond Sunset

Cyberpunkowy pierwszoosobowy shooter z bogatą fabułą i elementami RPG, którego wydawcą jest Movie Games. Wciel się w Lucy, udoskonalonego ulicznego samuraja poszukującego utraconych wspomnień. Walcz na dużych, otwartych, interaktywnych poziomach pełnych członków yakuzy, zombie, robotów i bossów!



Tarnished Blood

Służ starożytnemu Drzewu, zabijając gigantyczne bestie i zbierając ich esencję. Tarnished Blood to turowa gra rogue-lite RPG z oryginalną mechaniką walki pozwalającą na manipulowanie czasem.



Zoria: Age of Shattering

Drużynowa, taktyczna gra RPG z dynamiczną walką turową, zarządzaniem bazą i drużyną, osadzona w bogatym świecie fantasy. Poprowadź drużynę czterech bohaterów, z których każdy cechuje się unikalnymi umiejętnościami.



Everwarder

Gra typu tower defense z elementami roguelike. Broń kryształu przed niekończącymi się strumieniami wrogów podczas eksploracji świata gry. Zaprojektuj swoją obronę i nadążaj za stale rosnącym poziomem trudności. Twórcą gry jest ukraiński deweloper qLate, a wydawcą jest Galaktus Publishing.



Bleeding Deities

Bleeding Deities to ręcznie rysowana przygodowa platformówka 2D inspirowana starożytnymi plemionami. Poznaj bezwzględny świat z mrocznymi sekretami i złymi bóstwami. Wyrusz na poszukiwanie legendarnego kamienia Baktun i przywróć pokój swojemu ludowi. Za produkcję gry odpowiada meksykańskie studio Duty Over, a wydawcą jest Galaktus Publishing.



Chop Chop Guys

Dołącz do szaleństwa w Chop Chop Guys - odjechanej rywalizacji w świecie zwariowanych pułapek. Straciłeś głowę? Nie ma problemu! Nie potrzebujesz jej, aby dotrzeć do mety!



Boxville

Boxville to przygodowa gra logiczna o niemych puszkach mieszkających w mieście pudeł i rysujących gryzmoły na kartonach, aby opowiedzieć historie. Gra stworzona przez ukraińskie studio Triomatica Game.



REMEDIUM

Intensywna strzelanka twin stick, której akcja rozgrywa się w mrocznym, postapokaliptycznym renesansie. Minęło ponad sto lat odkąd straszliwa zaraza wyniszczyła kontynent i przemieniła prawie wszystkich ludzi w obłąkane mutanty.



Cats On Duty

Cats on Duty to mieszanka mechaniki RTS, tower defense i gier typu „dopasuj trzy”. Zarządzaj dwiema planszami jednocześnie, zbrój kocie wieże i nieustannie je ulepszaj, aby pokonać hordy naciągających wrogów.



AWAKEN - Astral Blade

Stwórz własną historię w tej mrocznej baśni. W tajemniczych starożytnych ruinach Tania, dziewczyna, na której pasożytuje obca bestia, próbuje odkryć prawdę o swoim losie. Sprawdź czy istnieje jakakolwiek szansa na przetrwanie.



Memory Lost

Brutalna strzelanka akcji o cyberzabójcy, który ma zdolność do zainfekowania umysłu wroga, przejmując kontrolę nad jego ciałem i bronią

































Źródło: Info Prasowe - Galaktus