Oficjalna polska premiera zegarków Bemi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku oficjalnie pojawiła się marka Bemi – po premierze zegarków dla dzieci przyszedł czas na produkty dla nieco starszych użytkowników, chcących monitorować swoją codzienną aktywność i postępy w treningach. Zegarki Bemi TER2, Bemi ARI, Bemi KIX-M oraz Bemi Racer RC1 są stworzone zarówno dla osób regularnie uprawiających sport, jak i tych, którym zależy na codziennym monitorowaniu aktywności i podnoszeniu swojej motywacji do wykonywania ćwiczeń. Urządzenia śledzą spalanie kalorii oraz liczbę zrobionych kroków i przebyty dystans. Smartwatche są wyposażone w szereg trybów sportowych (m.in. bieganie i jazda na rowerze), pozwalających na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika. Modele ARI i KIX-M umożliwiają również uprawianie sportów wodnych – spełniają normę IP68, co oznacza, że są wodoszczelne i odporne na pył oraz kurz.







Smartwatche Bemi umożliwiają obserwację pracy serca – mają wbudowany monitoring ciśnienia oraz natlenienia krwi, a także pulsometr i opcję śledzenia snu. Modele Bemi TER2 i Bemi KIX-M wyposażone są w funkcję monitorowania cyklu menstruacyjnego przeznaczoną dla kobiet. Dodatkowo za pomocą zegarków Bemi możliwe jest sterowanie aparatem w telefonie komórkowym.



Wszystkie zegarki marki Bemi są kompatybilne z systemami operacyjnymi Android 4.4 oraz iOS 8 lub nowszymi. Smartwatche z poziomu telefonu komórkowego steruje się za pomocą aplikacji, dostępnych do pobrania w App Store oraz Google Play Store. Urządzenia wyposażone są w system łączności Bluetooth oraz posiadają wyświetlacz IPS o rozdzielczości 240 x 240 pikseli.



Modele Bemi dla dorosłych dostępne na polskim rynku:

Bemi TER2

Zegarek Bemi TER2 został wyposażony w 1.4-calowy wyświetlacz, procesor Realtek RTL8762C oraz akumulator o pojemności 160 mAh. Smartwatch jest odporny na kurz i wilgoć – spełnia normy IP67. Dodatkowo urządzenie ma wbudowany alarm, funkcję monitorowania cyklu menstruacyjnego i temperatury ciała oraz stoper. Model dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, różowym i niebieskim w cenie 178 PLN.



Bemi ARI

Smartwatch Bemi ARI wyposażono w 1.3-calowy wyświetlacz, procesor Nordic NRF52832, pamięć RAM 64 MB oraz akumulator o pojemności 170 mAh. Urządzenie spełnia normy IP68, co oznacza, że jest odporne na kurz i wodę. Wśród dostępnych funkcji znajdują się także kontrola muzyki z telefonu, prognoza pogody, przypomnienia o braku aktywności oraz stoper. Model w kolorze czarnym dostępny jest w cenie 158 PLN, wersje złota i srebrna w zestawie z dodatkowym paskiem w kolorze czarnym kosztują kolejno 198 PLN oraz 208 PLN.



Bemi KIX-M

Model KIX-M od Bemi posiada 1.3-calowy wyświetlacz, procesor Goodix GR5515 i procesor audio Appotech CW6693D oraz wbudowaną pamięć 512 MB. Akumulator w zegarku ma pojemność 240 mAh, urządzenie spełnia także normy wodoszczelności IP68. Dodatkowe dostępne funkcje to wbudowany odtwarzacz muzyki, alarm, monitorowanie cyklu menstruacyjnego oraz stoper. Model jest dostępny w kolorze czarnym, zielonym oraz różowym w cenie 248 PLN.



Bemi Racer RC1

Smartwatch Bemi Racer RC1 jest wyposażony w 1.3-calowy wyświetlacz, procesor Realtek RTK8762, 64 MB pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemność 200 mAh. Zegarek spełnia normy IP67 – jest odporny na wilgoć i kurz. Inne funkcje urządzenia to budzik, przypomnienia o braku aktywności, lokalizacji telefonu i stoper. Model dostępny w kolorze czarnym w cenie 238 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Bemi