Oficjalna premiera gry Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o premierze gry Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Gra jest już dostępna w wersji na konsolę PlayStation 4 i PlayStation 5. W dystrybucji ukażą się: Edycja Standardowa na PS4, Edycja Standardowa na PS5 oraz Edycja Ultimate wyłącznie na konsolę PlayStation 5. W najnowszej odsłonie przygód Człowieka Pająka, gracze wcielą się w rolę Milesa Moralesa. Kiedy na życiu mieszkańców nowej dzielnicy Milesa kładzie się cieniem brutalna walka o władzę, młody bohater zdaje sobie sprawę, że z wielką mocą musi wiązać się też wielka odpowiedzialność. Aby ocalić Marvelowski Nowy Jork, Miles będzie musiał znaleźć swój własny sposób na bycie Spider-Manem. Główny bohater odkryje moce, które odróżniają go od jego mentora, Petera Parkera.







Zadaniem graczy będzie między innymi opanowanie wyjątkowych bioelektrycznych ataków, mocy ukrywania się, a także widowiskowych akrobacji na pajęczych sieciach. Dodatkową niespodzianką będzie również Marvelowski Nowy Jork w wyjątkowej, zimowej scenerii.



Gracze, którzy zdecydują się na zakup Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Edycja Ultimate otrzymają specjalny kod na grę Marvel’s Spider-Man Remastered, czyli pełną wersję wielokrotnie nagradzanej gry wraz ze wszystkimi trzema rozdziałami dodatkowej przygody, Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps, w odświeżonym wydaniu zoptymalizowanym dla PS5. W wersji Remastered pojawią się również dwa nowe kostiumy Spider-Mana: Pajęczy Jeździec i Pancerny Zaawansowany Kostium.







Źródło: Info Prasowe / SONY

Kupując cyfrową wersję tej gry na PS5 w PlayStation Store, otrzymasz też wersję na PS4 do pobrania bez dodatkowych opłat. Kup cyfrową wersję gry na PS4 w PlayStation Store i pobierz wersję PS5 bez dodatkowych opłat, w dniu premiery – 12 listopada 2020 r. Jeśli posiadasz wersję na PS4 nie musisz zamawiać wersji gry na PS5 w przedsprzedaży. Posiadacze dysków z grą na PS4 mogą skorzystać z tej oferty wkładając dysk do swojej konsoli PS5. Posiadacze płyty z grą na PS4, którzy kupią konsolę PS5 Digital Edition bez czytnika płyt, nie będą mogli skorzystać z tej oferty.