Oficjalny start sprzedaży smartwatcha HONOR Watch 6 w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

15 lipca na polskim rynku zadebiutuje w sprzedaży HONOR Watch 6. Ten stylowy smartwatch, łączący elegancję z najnowszymi funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności, będzie można kupić wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym HONORSTORE.pl. HONOR Watch 6 został zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących bezkompromisowej wydajności. Urządzenie wyróżnia się wyjątkowo wytrzymałą baterią o pojemności 980 mAh, która pozwala nawet na 35 dni pracy na jednym ładowaniu, co eliminuje konieczność częstego sięgania po ładowarkę podczas długich wypraw czy intensywnego sezonu treningowego.







Smartwatch oferuje ponad 120 trybów sportowych (w tym zaawansowane tryby do biegania, badmintona czy piłki nożnej) wspieranych przez system HONOR AccuTrack z układem GNSS i dwupasmowym GPS. Ponadto urządzenie posiada klasę odporności na wodę i pył IP69 oraz ekran o szczytowej jasności 3000 nitów z technologią obsługi mokrą dłonią. HONOR Watch 6 pomaga dbać o zdrowie każdego dnia, oferując funkcję szybkiego skanowania najważniejszych parametrów oraz automatyczny, całodobowy pomiar ciśnienia i tętna.



Ceny i dostępność w Polsce

Oficjalna sprzedaż smartwatcha HONOR Watch 6 rusza już jutro, 15 lipca. Urządzenie będzie dostępne do kupienia wyłącznie w sklepie internetowym HONORSTORE.pl w dwóch wariantach:

• Wersja czarna z silikonowym paskiem: 899 PLN

• Wersja brązowa ze skórzanym paskiem: 999 PLN





























źródło: Info Prasowe - HONOR