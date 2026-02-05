Ogłoszenia z Allegro Lokalnie pojawią się na Facebook Marketplace

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Allegro i Meta ogłaszają współpracę, której celem jest zwiększenie dostępności produktów z drugiej ręki, sprzedawanych przez osoby prywatne online. W ramach nowego rozwiązania wybrane ogłoszenia osób prywatnych z Allegro Lokalnie mogą być dodatkowo wyświetlane na Facebook Marketplace. Usługa jest obecnie w fazie testów – w tym okresie korzystanie z niej jest bezpłatne dla użytkowników Allegro Lokalnie. Nowa funkcja umożliwia dotarcie do szerszego grona potencjalnych kupujących korzystających z Facebooka. Ogłoszenia prezentowane na Facebook Marketplace będą przekierowywać użytkowników bezpośrednio do platformy Allegro Lokalnie, gdzie możliwe będzie zapoznanie się ze szczegółami oferty, kontakt ze sprzedawcą za pośrednictwem czatu oraz finalizacja zakupu.







Aby skorzystać z nowej opcji, podczas tworzenia ogłoszenia na Allegro Lokalnie, wystarczy zaznaczyć pole „Wyświetl za darmo na Facebook Marketplace”. Funkcja dostępna jest również dla już aktywnych ogłoszeń.



"Partnerstwo z Meta wzmacnia jeden z kluczowych elementów sprzedaży online - widoczność ogłoszeń, a jednocześnie wspiera popularyzację idei odsprzedaży i gospodarki cyrkularnej. Dzięki obecności ogłoszeń Allegro Lokalnie na Facebook Marketplace użytkownicy mogą zwiększyć zasięg swoich ofert, szansę na szybszą sprzedaż i podarowanie przedmiotom drugiego życia." - Joanna Skowrońska, Project Manager Allegro Lokalnie



Z rozwiązania mogą korzystać wyłącznie osoby prywatne. Z jednego konta możliwe jest udostępnienie maksymalnie 20 ogłoszeń miesięcznie, w tym do 5 ogłoszeń w kategoriach motoryzacyjnych. Warunkiem wyświetlenia oferty na Facebook Marketplace jest spełnienie zasad określonych w regulaminie programu partnerskiego Facebook Marketplace oraz standardów społeczności Meta.



Usługa znajduje się obecnie w fazie testów i jest bezpłatna. Sprzedaż, obsługa transakcji oraz komunikacja między kupującym a sprzedającym odbywają się wyłącznie w serwisie Allegro Lokalnie. Osoby kupujące na Allegro Lokalnie mogą korzystać z darmowych dostaw w ramach usługi Allegro Smart!, a zakupy są objęte programem Allegro Ochrona Kupujących. Allegro i Meta planują dalszy rozwój rozwiązania po zakończeniu etapu testowego.











źródło: Info Prasowe - Allegro