Okazje na Black Friday i Święta od Huawei

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei przedstawia tegoroczną ofertę na Black Friday i okres świąteczny, która obejmuje popularne smartwatche, słuchawki, tablety i smartfony marki. Produkty będą dostępne u wybranych partnerów biznesowych: w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik oraz w sklepie huawei.pl. Warto się pospieszyć – oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów i potrwa tylko do 28 grudnia. Listę produktów, na które w najbliższych dniach szczególnie warto zwrócić uwagę, otwiera rodzina sportowych smartwatchy HUAWEI WATCH FIT 4 (czarny, fioletowy, szary i biały) za 499 PLN oraz HUAWEI WATCH FIT 4 Pro (czarny, niebieski i zielony) za 799 PLN.







Bestsellerowe modele HUAWEI WATCH GT 5 w wersjach damskich 41 mm i męskich 46 mm również zostały objęte świąteczną ofertą:

• 41 mm Classic – 789 PLN

• 41 mm Brown, 46 mm Classic oraz 46 mm Active – 799 PLN

• 41 mm Active oraz 46 mm Blue – 899 PLN

• 41 mm Elegant – 989 PLN



Coś dla ucha i oka

HUAWEI FreeClip to idealny sprzęt dla osób, które potrzebują słuchawek wyjątkowo wygodnych i stabilnie trzymających się w uchu. W aktualnej ofercie można je nabyć za 549 PLN (w kolorze czarnym, fioletowym lub beżowym). W kategorii fotografii mobilnej na konsumentów czeka nowa generacja kultowej serii HUAWEI Pura. Model Pura 80 Ultra kosztuje 5999 PLN, natomiast Pura 80 Pro można nabyć za 3999 PLN - oba urządzenia w tej cenie nie są dostępne u operatorów. Atrakcyjna cena dotyczy również składanego fotosmartfonu HUAWEI Mate X6, który można nabyć za 5999 PLN (oferta ważna jedynie do 30.11.2025 r.).



Zupełnie jak na papierze, ale lepiej

W dobie hybrydowej pracy i nauki tablety stały się przenośnym centrum dowodzenia, które musi sprostać wielu zadaniom równocześnie. Dlatego w ofercie na „Czarny Piątek” nie mogło zabraknąć artystycznie uzdolnionych tabletów z matowym ekranem:

• HUAWEI MatePad 12 X 2025 (12/256 GB). Zestaw zawierający klawiaturę i rysik Pro kosztuje 2399 zł, natomiast wariant z samą klawiaturą jest dostępny za 2099 PLN.

• HUAWEI MatePad Pro 12.2 2024 PaperMatte (12/512 GB), dostępny za 2999 PLN w zestawie obejmującym tablet, klawiaturę i rysik.

• HUAWEI MatePad Pro 13.2 PaperMatte (12/512 GB) – dostępny za 3999 PLN i stworzony do profesjonalnej pracy twórczej.



Oferta dostępna będzie u wybranych Partnerów Biznesowych Huawei: w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. Klienci huawei.pl mogą także liczyć na rabat w wysokości 50 PLN za zapis do newslettera, dodatkowy pasek w prezencie przy zakupie wybranych zegarków oraz finansowanie w ratach 0%. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Każdy z Partnerów Biznesowych samodzielnie decyduje o cenach odsprzedaży produktów Huawei, w związku z czym oferta lub ceny mogą ulec zmianie. Szczegóły oferty, w tym najniższe ceny z ostatnich 30 dni, można znaleźć u Sprzedawców.





















źródło: Info Prasowe - HUAWEI