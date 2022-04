Okulary FRITZ!Glasses – wreszcie zobaczysz Wi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma AVM wypuściła dziś pierwszy produkt z serii #Wearable: okulary FRITZ!Glasses przeznaczone do użytku w domu i poza domem, które w końcu czynią Wi-Fi widzialnym. Wystarczy jeden gest, by się połączyć. Dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości okulary FRITZ! Glasses pokażą w domu sieć Wi-Fi. Jak idealnie ustawić wzmacniacz FRITZ!Repeater? FRITZ!Glasses pomogą znaleźć najlepsze miejsce. Dzięki połączeniu z FRITZ!App WLAN możesz poprzez sterowanie gestami indywidualnie dostosować prędkość przesyłania i odbierania danych: wystarczy napisać w powietrzu literę P, by zwiększyć prędkość przesyłania, lub O, by zwiększyć prędkość odbierania. Więcej możecie dowiedzieć się na stronie producenta - KLIK















Źródło: Info Prasowe / AVM