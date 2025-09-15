One UI 8 oficjalnie trafia na urządzenia Galaxy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłosił rozpoczęcie wdrażania One UI 8 – nowej odsłony interfejsu Galaxy, która dzięki multimodalnej sztucznej inteligencji i proaktywnym sugestiom ma uczynić codzienne korzystanie z urządzeń jeszcze prostszym i bardziej intuicyjnym. Aktualizacja startuje od serii Galaxy S25 i wkrótce obejmie także Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE oraz inne modele jeszcze w tym roku. One UI 8 przewiduje potrzeby użytkownika, wspiera w codziennych planach i jednocześnie dba o to, co najważniejsze – bezpieczeństwo danych. To połączenie inteligentnych sugestii i zaawansowanej ochrony sprawia, że Galaxy staje się jeszcze bardziej intuicyjnym i godnym zaufania partnerem.







- Funkcja Now Bar sprawia, że FlexWindow w Galaxy Z Flip staje się jeszcze bardziej dynamiczne i praktyczne – umożliwia śledzenie aktywności aplikacji oraz postępu odtwarzania multimediów w czasie rzeczywistym, a dzięki rozszerzonej integracji działa teraz także z jeszcze większą liczbą aplikacji innych firm.

- Funkcja Now Brief dostarcza użytkownikowi codzienną dawkę spersonalizowanych treści – od informacji o ruchu drogowym i ważnych przypomnień, po Samsung Moments, które pozwalają wrócić do zapisanych aktywności z ostatnich dni. Now Brief proponuje także muzykę i filmy dopasowane do zainteresowań i subskrypcji, a dzięki integracji z Galaxy Watch zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych zdrowotnych.

- Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), to innowacyjny system bezpieczeństwa zaprojektowany z myślą o ochronie doświadczeń AI nowej generacji. Wykorzystując Personal Data Engine (PDE) w urządzeniach Galaxy, KEEP tworzy szyfrowane, dedykowane środowiska pamięci dla poszczególnych aplikacji, dzięki czemu każda z nich ma dostęp wyłącznie do własnych danych.

- Knox Matrix wprowadza wyższy standard ochrony – w razie wykrycia poważnego zagrożenia[6] automatycznie wylogowuje urządzenia z Konta Samsung, minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Użytkownik otrzymuje natychmiastowe powiadomienia na wszystkich połączonych urządzeniach Galaxy, a system dodatkowo podsuwa praktyczne wskazówki, jak jeszcze skuteczniej chronić dane.

- Ulepszona funkcja Secure Wi-Fi wykorzystuje kryptografię postkwantową (PQC), wprowadzając nową strukturę zabezpieczeń zaprojektowaną tak, aby chronić sieci przed pojawiającymi się zagrożeniami. Dzięki temu użytkownicy Galaxy zyskują jeszcze wyższy poziom prywatności i ochrony – także podczas korzystania z publicznych hotspotów.



Multimodalna AI: doświadczenie idealnie dopasowane do użytkownika

Dzięki multimodalnej sztucznej inteligencji, stworzonej z myślą o doświadczeniach dopasowanych do użytkownika, One UI 8 redefiniuje sposób interakcji z urządzeniami Galaxy. Dzięki integracji doświadczeń wizualnych, słuchowych i kontekstowych sztuczna inteligencja ułatwia wykonywanie codziennych zadań w bardziej naturalny i intuicyjny sposób.

- Gemini Live pozwala na naturalną i płynną rozmowę ze sztuczną inteligencją, która w czasie rzeczywistym rozumie to, co znajduje się na ekranie – bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

- Circle to Search z Google otwiera nowe możliwości odkrywania treści na ekranie. W grach pozwala jednym zaznaczeniem sprawdzić szczegóły dotyczące postaci czy strategii oraz uzyskać linki i materiały wideo z sieci. Funkcja zyskuje też ulepszone tłumaczenia w czasie rzeczywistym – od artykułów prasowych po wpisy w mediach społecznościowych – które pojawiają się natychmiast podczas przewijania i interakcji z ekranem, w preferowanym języku użytkownika.



Interfejs użytkownika zoptymalizowany dla różnych form urządzeń

One UI 8 na nowo definiuje wszechstronność Galaxy, oferując interfejs użytkownika, który naturalnie dopasowuje się do unikalnych form smartfonów i tabletów. Dzięki temu codzienne korzystanie z urządzeń staje się płynne i intuicyjne, a użytkownik zyskuje większą wygodę, produktywność i efektywność.

- Funkcja AI Results View pozwala śledzić działanie poszczególnych funkcji sztucznej inteligencji w trybie podzielonego ekranu (Split View) lub pływającego okna (Floating View). Dzięki temu użytkownik widzi wyniki pracy AI, a jednocześnie ma pełen dostęp do oryginalnej treści, która pozostaje widoczna i niezakłócona.

- Dzięki Galaxy AI zoptymalizowanej dla dużych ekranów funkcja Multi Window pozwala wygodnie przeciągać i upuszczać treści generowane przez AI – od obrazów po tekst – bezpośrednio do otwartych aplikacji, projektów czy dokumentów. Całość uzupełniają narzędzia Drawing Assist i Writing Assist, które wspierają kreatywność i sprawiają, że przenoszenie pomysłów oraz wizualizacji staje się jeszcze szybsze, prostsze i bardziej intuicyjne.

- Funkcja Gemini Live trafia teraz także na FlexWindow w Galaxy Z Flip, gdzie działa jako osobisty asystent na zewnętrznym ekranie. Umożliwia obsługę wyszukiwania głosowego bez użycia rąk, zapewniając wygodę i szybki dostęp do informacji w każdej chwili.

- Funkcja Audio Eraser pozwala jednym dotknięciem wyciszyć to, co zbędne – usuwa szumy wiatru, gwar uliczny i inne zakłócenia w tle, dbając o czysty dźwięk w aplikacjach wideo i audio.

- Nowy wyświetlacz zegara dynamicznie dopasowuje się do tapety użytkownika – font owija się wokół twarzy lub konturów na zdjęciu, zachowując pełną czytelność i nie zakłócając obrazu, niezależnie od tego, czy jest to selfie czy fotografia pupila. Dodatkowo użytkownicy mogą personalizować wygląd zegara, regulując grubość, rozmiar i kolor czcionki.

- Dzięki zaawansowanej personalizacji FlexWindow użytkownicy mogą w prosty sposób tworzyć własne tapety, korzystając z rekomendacji i automatycznie wyselekcjonowanych obrazów z Galerii. Dodatkowo w ramach FlexWindow Emojis można dopasować emoji oraz kolory tła, tworząc jeszcze bardziej unikalny i osobisty wygląd urządzenia.



One UI 8 wprowadza także narzędzia AI, które wzbogacają codzienne doświadczenia użytkowników. Portrait Studio pozwala tworzyć artystyczne portrety pupili i uchwycić ich emocje niczym w profesjonalnym studiu fotograficznym. Call Captions, ułatwia rozmowy w hałaśliwym otoczeniu, błyskawicznie przekształcając głos w tekst w czasie rzeczywistym. Z kolei Interpreter wspiera komunikację w różnych językach nie tylko podczas rozmów głosowych, ale także w formie pisemnej – dzięki obsłudze wprowadzania tekstu z klawiatury, użytkownicy mogą tłumaczyć swoje pomysły i wiadomości równie swobodnie, jak w trakcie rozmowy na żywo.



Nowa aktualizacja to kolejny krok w stronę demokratyzacji sztucznej inteligencji – Galaxy AI staje się narzędziem, które jest dostępne dla każdego i realnie zmienia codzienność milionów użytkowników.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG