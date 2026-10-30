Opera GX jako pierwsza łączy wzmacniacz głośności i korektor dźwięku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera GX wprowadza nowy Browser Booster, który daje użytkownikom większą kontrolę nad tym, jak streamują treści online. GX jako pierwsza przeglądarka łączy wbudowany wzmacniacz głośności (Volume Booster), który wzmacnia dźwięk nawet do 500%, z korektorem dźwięku oferującym 8 presetów pozwalających dostosować brzmienie do tego, czego akurat słuchają. Funkcje działają niezależnie na każdej karcie, co jest szczególnie wygodne, gdy użytkownik ma otwarte 2–4 karty na jednym ekranie dzięki ulepszonej funkcji dzielenia ekranu (Split Screen).







Przeglądarki stały się jednym z głównych sposobów oglądania seriali, słuchania podcastów czy łączenia się na rozmowy, a często największym problemem jest po prostu usłyszenie tego, co jest mówione. Z danych Stagetexts, wynika iż ponad połowa Amerykanów przyznaje, że włącza napisy w trakcie oglądania wideo online, ponieważ dźwięk jest niewyraźny. Natomiast wbudowane sterowanie dźwiękiem w Operze GX, pozwala regulować audio dla każdej karty bezpośrednio w przeglądarce, a nie przez urządzenie czy rozszerzenia.



– Ludzie nie robią już jednej rzeczy w przeglądarce: oglądają, słuchają i grają jednocześnie, a dźwięk powinien nadążać za tym, co robią – powiedział Maciej Kocemba, Dyrektor Produktu w Opera GX. – Teraz mogą kształtować to, jak brzmi każda karta, i widzieć więcej tego, nad czym pracują, zamiast żonglować oknami lub podkręcać głośność i liczyć na najlepsze.



Nowy Wzmacniacz głośności w GX pozwala podnieść głośność pojedynczej karty nawet do 500% powyżej normalnego limitu lub obniżyć ją do zera, z szybkim powrotem do 100% kiedy tylko użytkownik chce zresetować ustawienia. Ostatnim elementem pakietu aktualizacji jest funkcja wyszukiwania w kartach, która pozwala znaleźć dowolną kartę we wszystkich oknach.



















źródło: Info Prasowe - OPERA