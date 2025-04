Opera GX wydaje własną grę Roblox – Hell’s Obby

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera GX wprowadza nową własną grę Roblox o nazwie Hell’s Obby. Gra to wyścig, w którym maksymalnie 25 graczy musi konkurować ze sobą na pełnym przeszkód pustkowiu w rajdzie o wysoką stawkę. Gracze są wyposażeni w różnorodne bronie i gadżety, za pomocą których mogą strzelać, ciąć, uderzać oraz przechytrzać przeciwników w walce o tytuł władcy królestwa Rdzy i Ognia. Oprócz nagród w grze każdy gracz ma szansę na zdobycie aż 800 darmowych Robuxów, które może wydać w sklepie Roblox. Hell’s Obby to gra stworzona przez Game Changer, natomiast Opera GX, została producentem i wydawcą.







Dotrzyj na szczyt i zostań twardzielem!

Witamy w Hell’s Obby – zaciętym i bezpardonowym wyścigu. W postapokaliptycznym świecie pochłoniętym płomieniami, zdominowanym przez bandytów. Twoim celem jest zostanie ostatnim bossem-twardzielem. Właśnie ta podróż rzuca Cię do zdradzieckiego królestwa Rdzy i Ognia, gdzie stajesz do walki z wieloma potężnymi graczami. Tutaj tylko prawdziwi twardziele zdobywają blask i chwałę. Ale aby wygrać, musisz stawić czoła czemuś więcej niż tylko przeciwnikom. Trasa jest kręta, pełna niezliczonych pułapek, które mogą Cię raz na zawsze unicestwić – tutaj błędy nie wchodzą w grę! Cel jest prosty: dotrzeć na szczyt jako pierwszy lub pokonać wszystkich przeciwników. Tablica wyników pokaże, kto naprawdę jest ostatecznym twardzielem!



Zbierz broń, wybierz taktykę, wygraj!

Gracze muszą być szybcy i przebiegli, gdy wejdą do świata Hell’s Obby. Zaczynają od jednej broni i dwóch slotów na przedmioty w ekwipunku. Między rozgrywkami mogą powiększać liczbę slotów. Wybór broni i innych akcesoriów zależy od nich samych, a dostępnych jest znacznie więcej rodzajów broni, jak np.: armata, gitara, strzelba, kusza, rewolwer lucky shot, maszynka do mielenia mięsa, kij baseballowy, siekiera, mechaniczna kosa na benzynę, rękawica do pułapek na niedźwiedzie, siekacz, granat, granat hukowy, wyciek oleju, mina, generator tarczy, strzał adrenaliny i paliwo rakietowe.



Broń i akcesoria mogą dać przewagę, ale nie są jedynymi ważnymi elementami w rozgrywce. Mając za plecami strumienie lawy, gracze muszą szybko podejmować decyzje, czy spowolnić przeciwników, wepchnąć ich w pułapki, czy całkowicie wyeliminować. Lawa spływa z każdą minutą, stopniowo zawężając obszar rozgrywki i spychając graczy w kierunku mety. Gracze muszą cały czas być w ruchu oraz rywalizować ze sobą nim zaleje ich lawa i pochłonie piekło!



Przedmioty UGC i darmowe Robuxy

Wygrywając w Hell’s Obby, gracze zarabiają monety, które mogą wydać na różne zasoby dla swoich postaci, takie jak kurtki, koszulki, spodnie, buty czy specjalne przedmioty GX, które są zasobami UGC kompatybilnymi z innymi grami i trybami Robloxa. Opera GX ma dodatkową nagrodę dla wszystkich nowych graczy: wykonując codzienne zadania specjalne, mogą zarobić 800 darmowych Robuxów do wydania w sklepie Roblox.



Hell’s Obby wydane przez Operę GX, zostało oraz stworzone przez Game Changer (część Group One) - agencję metaverse specjalizującą się w tworzeniu niecodziennych gier i innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie.





















źródło: Info Prasowe - OPERA