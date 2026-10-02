Opera dodaje podróżną kartę eSIM do przeglądarki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Opera dodaje podróżną kartę eSIM do Opery na Androida i rozdaje 3 GB darmowych danych na wybranych rynkach, aby użytkownicy mogli wypróbować usługę, zanim cokolwiek zapłacą. Większość podróży zaczyna się w przeglądarce, więc to naturalne miejsce, by rozpocząć ją także za granicą. Opera jako pierwsza integruje eSIM bezpośrednio w przeglądarce, zapewniając użytkownikom łączność mobilną w 47 destynacjach. eSIM daje dostęp do internetu całemu telefonowi, a nie tylko przeglądarce, dzięki czemu podróżni mogą nadal korzystać ze swoich aplikacji i przeglądarki bez ponoszenia wysokich opłat roamingowych.







Darmowe dane, bez zobowiązań

Opera rozdaje 3 GB darmowych danych ważnych przez trzy dni. Darmowe dane nie wiążą się z żadnym zobowiązaniem dla użytkowników Opery, bo nie trzeba kupować eSIM, żeby je otrzymać. Nie są wymagane dane płatnicze ani adres e-mail. Użytkownicy mogą skorzystać z samych darmowych 3 GB albo wybrać płatny plan, gdy będą potrzebować więcej danych.



— Opera od dekad pomaga ludziom łączyć się z siecią tam, gdzie dane są drogie albo trudno dostępne. Roaming to ten sam problem w innej postaci: płaci się nieproporcjonalnie dużo za ten sam internet, który ma się w domu. eSIM, obok naszych funkcji oszczędzania danych i VPN, sprawia, że przeglądanie w podróży jest wygodniejsze. W końcu przeglądarka bez połączenia nie ma sensu, dlatego teraz zapewniamy również to połączenie. — powiedział Tim Lesnik, Product Manager Opera Mobile.



Czym jest eSIM i dlaczego trafia do przeglądarki

eSIM to karta SIM wbudowana w telefon, aktywowana programowo zamiast plastikowej karty. Dzięki niej telefon działa jak zwykle już w chwili lądowania. Osoby podróżujące za granicą mogą wysłać wiadomość do domu, sprawdzić dojazd do hotelu albo wyszukać w przeglądarce miejsce na posiłek. Większość podróżnych kart eSIM wymaga pobrania aplikacji dostawcy i założenia konta — zwykle na lotnisku, bez połączenia z siecią. W Operze uzyskanie eSIM nie oznacza instalacji kolejnej aplikacji, a plan danych kupuje się i zarządza nim bezpośrednio w przeglądarce Opera, która jest już na telefonie. Dzięki temu eSIM trafia też do osób, które inaczej w ogóle by o nim nie wiedziały.



Ta widoczność ma znaczenie w kategorii, w której, według badania GSMA Intelligence Global Consumer Survey 2024, połowa konsumentów nie wie, że technologia w ogóle istnieje, a tylko 19% tych, którzy o niej wiedzą, kiedykolwiek z niej skorzystało. Dla podróżnych to wyraźny przypadek użycia: GSMA ustaliła również, że 51% użytkowników eSIM korzystało z niej w ciągu poprzednich 12 miesięcy podczas podróży zagranicznej w celach wypoczynkowych lub prywatnych. Dodanie eSIM sprawia, że przeglądarka Opera staje się kluczowym narzędziem w podróży zagranicznej obok VPN i funkcji oszczędzania danych.



Skonfiguruj eSIM przed podróżą i aktywuj go po przylocie

eSIM można skonfigurować w domu, przed wyjazdem, przy dobrym i stabilnym połączeniu z internetem, a odliczanie zaczyna się dopiero w momencie, gdy użytkownik połączy się z siecią w miejscu docelowym. To samo dotyczy darmowych 3 GB: użytkownicy odbierają je przed podróżą i wykorzystują po wylądowaniu. Po zakupie eSIM plan pozostaje ważny przez rok, co ułatwia kupno z wyprzedzeniem i późniejsze wykorzystanie. Samą kartę eSIM wystarczy zainstalować tylko raz, więc osoby podróżujące między różnymi krajami w trakcie jednej podróży mogą doładować dane na kolejną destynację na tym samym eSIM, bez konfigurowania nowego na każdym przystanku.



Jeden eSIM można doładowywać w różnych krajach

Gdy darmowe dane się skończą, użytkownicy mogą w dowolnym momencie doładować eSIM bez konieczności instalacji czy konfiguracji nowego. Wybierają destynację, plan danych, finalizują zakup, a nowe dane trafiają na eSIM, który już mają w telefonie. Ponieważ doładowanie wymaga połączenia z internetem, najlepiej zrobić je przed wyczerpaniem bieżącego planu albo w stabilnej sieci Wi-Fi. Oznacza to również, że jeden eSIM wystarcza na całą podróż. Ktoś jadący z Tajlandii do Malezji, a potem do Singapuru, może doładować dane na każdą destynację na tym samym eSIM, zamiast konfigurować i instalować nowy na każdym postoju.



W 47 destynacjach, w których można korzystać z eSIM, łączy się on z sieciami 5G tam, gdzie lokalne sieci je obsługują, a tam, gdzie nie — przechodzi na najlepszą dostępną sieć. Plany danych są dostępne w wariantach 3, 5 i 10 GB, a każdy jest ważny przez 30 dni od aktywacji w kraju docelowym. eSIM w Operze oferuje plany średnio o około 33% tańsze niż u innych dużych dostawców eSIM. Ceny zależą od destynacji i wielkości planu i są pokazywane w przeglądarce przed zakupem, więc nie ma ukrytych opłat. eSIM w Operze działa w oparciu o Holiday.com.



Wymagania dotyczące zgodności z eSIM

Aby skorzystać z eSIM w Operze na Androida, potrzebny jest telefon z obsługą eSIM, niezablokowany przez operatora, z systemem Android 10 lub nowszym. eSIM jest dostępny wyłącznie w Operze na Androida. Plany obejmują wyłącznie transmisję danych i nie zastępują obecnego numeru telefonu użytkownika.



W momencie premiery oferta darmowych 3 GB jest dostępna w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Brazylii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Polsce. Samą kartę eSIM można kupić na całym świecie.

















źródło: Info Prasowe - OPERA