Opera prezentuje przeglądarkę One R3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wyobraź sobie świat, w którym wszystkie Twoje karty są starannie uporządkowane w „Wyspy Kart” (Tab Islands), oznaczone kolorami, a dostępna w przeglądarce sztuczna inteligencja pracuje w kontekście każdej z tych grup. W międzyczasie przeglądarka koi Twoje zmysły spersonalizowanym motywem i oprawą dźwiękową. Ta wizja właśnie stała się rzeczywistością - nadszedł czas, aby wejść na wyższy poziom przeglądania. Opera, norweski innowator w dziedzinie przeglądarek i firma zajmująca się agentyczną sztuczną inteligencją (agentic AI), prezentuje dzisiaj Opera One R3 – najnowszą wersję swojej flagowej przeglądarki. Ta aktualizacja pozwala na jeszcze efektywniejszą pracę: Tab Islands to intuicyjna alternatywa Opery dla grup kart, która automatycznie umieszcza strony z tego samego kontekstu w uporządkowanej „wyspie”.







Wyspy Kart można teraz oznaczać kolorami i nadawać im nazwy, a nowa, przebudowana sztuczna inteligencja Opery może pracować w kontekście każdej z nich lub poszczególnych kart. Dodaj do tego usługi Google w panelu bocznym oraz funkcję dzielenia ekranu z nowymi układami, a zyskasz idealne narzędzie do realizacji celów w 2026 roku. Opera One R3 debiutuje w sam raz na sezon noworocznych postanowień i nie wymaga absolutnie żadnego wysiłku fizycznego, aby zaprowadzić porządek w Twoim cyfrowym życiu.



– Początek nowego roku może być przytłaczający, ale to właśnie teraz jest czas na działanie. Dziś przekazujemy w wasze ręce najlepszą przeglądarkę do jednoczesnej pracy z narzędziami AI, stronami internetowymi i usługami, a wszystko to w pięknej oprawie wizualnej i dźwiękowej. – powiedział Mohamed Salah, Senior Director of Product w Operze.



Opera One R3 wynosi przeglądanie na kartach na nowy poziom

Tab Islands (Wyspy Kart) to jedna z ulubionych funkcji użytkowników Opery, a wraz z tą wersją firma wynosi ją na zupełnie nowy poziom. Opera One R3 to trzecia odsłona przeglądarki Opera One - tradycją firmy stało się stopniowe udoskonalanie produktu i jego coroczne „odradzanie się”. Ta wersja wprowadza ulepszenia w Wyspach Kart, umożliwiając użytkownikom ich kolorowanie i nazywanie według własnego uznania. Ułatwia to błyskawiczną identyfikację zawartości konkretnej wyspy bez konieczności otwierania którejkolwiek z jej kart.



Aktualizacja wprowadza również „Opera browser AI” – przebudowaną sztuczną inteligencję opartą na nowej architekturze silnika agentycznego z przeglądarki Opera Neon, która zapewnia o 20% szybsze odpowiedzi. AI w Operze potrafi wykorzystywać aktualnie otwartą kartę (lub Wyspę Kart), aby udzielać odpowiedzi na podstawie ich kontekstu, co oznacza, że informacje nie mieszają się między różnymi zadaniami - użytkownicy mogą wyłączyć tę funkcję w oknie czatu.



Dodatkowo, Opera browser AI pozwala teraz zadawać pytania dotyczące filmów na YouTube. AI rozumie treść wideo, pomaga znaleźć konkretny moment lub wyjaśnia omawiany temat - co czyni ją idealnym narzędziem do przyswajania długich filmów.



Program beta zostaje zastąpiony przez „Early Bird”

Mówiąc o noworocznych transformacjach - Opera zmienia również swój program beta. Zamiast osobnej wersji przeglądarki, użytkownicy mogą teraz po prostu włączyć tryb „Early Bird” bezpośrednio w ustawieniach i natychmiast testować funkcje beta. Najlepszym powodem, by to zrobić, jest nowa funkcja dzielenia ekranu dostępna w Opera One R3.



Do tej pory Opera One pozwalała na podział ekranu na dwie karty jednocześnie. Od dziś użytkownicy mogą wyświetlać do czterech kart naraz w różnych układach, w tym w formie poziomej oraz siatki. To idealne rozwiązanie dla osób korzystających z dużych ekranów o wysokiej rozdzielczości, przy zachowaniu wygody dla użytkowników pracujących na laptopach.



Postawienie na modułowy design i usługi Google

Filozofią Opera One jest modułowy design, a wersja R3 wprowadza jeszcze więcej takich elementów. Pasek boczny przeglądarki to kolejna funkcja uwielbiana przez użytkowników, dająca dostęp do komunikatorów, odtwarzacza muzyki, Slacka czy Discorda. Od teraz użytkownicy mogą korzystać z Gmaila i Kalendarza Google bezpośrednio z paska bocznego. Takie integracje wzmacniają modułowy design przeglądarki i usprawniają pracę, ułatwiając dostęp do aplikacji webowych bez konieczności opuszczania aktualnie przeglądanej strony.



Nowy rok, nowa przeglądarka

Żadna duża aktualizacja Opera One nie byłaby kompletna bez kultowych, dynamicznych motywów. Dlatego Opera One R3 wprowadza trzy nowe motywy stworzone po to, by każda sesja przeglądania była wyjątkowa: Radiance, Orbit i Sonic. Radiance jest dostępny wyłącznie w trybie ciemnym, a Orbit w jasnym - oba motywy koncentrują się wokół kręgu o nowym, charakterystycznym wyglądzie R3 i zawierają dedykowane pejzaże dźwiękowe. Z kolei motyw Sonic jest efektem skandynawskiej współpracy Opery z serwisem Spotify. Jest on dynamiczny, ponieważ tło reaguje na muzykę, której użytkownik słucha w odtwarzaczu Opery, sprawiając, że przeglądarka „porusza się” w rytm utworów.



Wszystkie te nowości sprawiają, że Opera jest najpotężniejszą, a zarazem najlepiej wyglądającą i brzmiącą przeglądarką, z którą warto wejść w nowy rok.





















źródło: Info Prasowe - OPERA