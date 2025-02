Opera przedstawia Operę Air

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Twórcy norweskiej przeglądarki Opera, wprowadzają na rynek Operę Air, pierwszą przeglądarkę opartą na koncepcji mindfulness. Oprócz tego, że jest wydajną, bezpieczną i w pełni funkcjonalną przeglądarką, Opera Air została zaprojektowana tak, aby jej użytkownicy poczuli się lepiej podczas przeglądania sieci. Nowa przeglądarka wprowadza elementy mindfulness, takie jak ćwiczenia oddechowe, medytację, dźwięki binauralne, stretching i optymistyczne cytaty, bezpośrednio do środowiska przeglądania internetu. Użytkownicy mogą również cieszyć się minimalistycznym skandynawskim designem i interfejsem przypominającym matowe szkło.







Prawie 30 lat od założenia Opery rola przeglądarki nigdy nie była tak istotna jak dziś: przeglądarki pozwalają ludziom pracować, robić zakupy, robić to, co kochają, szukać rozrywki i uruchamiać aplikacje internetowe z jednej potężnej superaplikacji. Dzisiaj Opera po raz kolejny redefiniuje rolę przeglądarki, wprowadzając taką, która nie jest już tylko narzędziem, ale również pomaga użytkownikom radzić sobie ze stresem, zwiększać koncentrację i utrzymywać jasność emocjonalną przez cały dzień.



Opera Air pozwala użytkownikom na zrobienie sobie świadomej przerwy w ciągu dnia: mogą wybierać między funkcjami „Take a Break” i „Boosts”. „Take a Break” zabierze ich na sesje ćwiczeń oddechowych, medytacji, w tym techniką Body Scan (skanowania ciała) – o różnej długości (od 3 do 15 minut) i rodzajach ćwiczeń. Użytkownicy mogą również ustawić sobie przypomnienie o przerwie z mindfulness.



Dostępna w Operze Air funkcja “Boosts” wykorzystuje dźwięki binauralne (binaural beats), technikę słuchową, w której każde ucho słyszy inną częstotliwość, ,a mózg tworzy z nich trzecią częstotliwość. Wpływa ona na aktywność fal mózgowych, pomagając w relaksie, koncentracji lub medytacji. Dostępne „Boosts” obejmują opcje: Creativity Boost, Energized Focus, Deep Relaxation i wiele innych – nawet takie, które pozwalają użytkownikom łatwiej przypominać sobie sny. W każdej z nich można dostosować głośność fal, dźwięków natury i muzyki w tle. Użytkownicy mogą również wybrać preferowaną muzykę w tle dla dowolnego z Boosts. Długość Boost można ustawić od 15 minut do nieskończoności.



W Operze Air uważność wkracza do przeglądania w sposób niezakłócający całego doświadczenia. Użytkownicy mogą na przykład kontynuować przeglądanie lub pracę nad dokumentem, słuchając „Focused Calm” Boost, który wykorzystuje rytmy Alpha 8Hz, wraz z muzyką w tle i dźwiękami natury, które pozwolą im osiągnąć stan wewnętrznego spokoju, idealnego do pracy lub czytania.























źródło: Info Prasowe - OPERA