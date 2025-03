Opera przedstawia na MWC nową funkcjonalność przeglądarki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Norweski producent przeglądarek Opera [NASDAQ: OPRA] ogłosił wprowadzenie Browser Operatora, natywnego asystenta AI, który jest w stanie wykonywać zadania za użytkowników. Wprowadzenie asystenta oznacza zmianę paradygmatu w filozofii przeglądarek internetowych, której Opera staje się największym prekursorem. Operator przeglądarki, obecnie prezentowany jako demo, został zaprojektowany, aby dać użytkownikom supermoce podczas przeglądania — za pośrednictwem asystentów AI, jednocześnie chroniąc ich prywatność. Koncepcja jest prosta: Browser Operator pozwala użytkownikom przeglądarki wyjaśnić, czego od niej oczekują, w swoim języku, a przeglądarka wykonuje za nich te zadania.







Mogą na przykład poprosić ją o kupienie im paczki 10 par białych skarpetek tenisowych Nike w rozmiarze 12. Browser Operator wykona to zadanie, oszczędzając użytkownikowi cenny czas, który może wykorzystać inaczej. Podczas pracy nad wykonaniem zadania Operator pozwala użytkownikom zobaczyć, co dzieje się w dowolnym momencie tego procesu, a także jakie kroki zostały podjęte, aby go zakończyć. Podczas realizacji zdania użytkownik zachowuje pełną kontrolę, ponieważ może je przejąć lub anulować w dowolnym momencie. Browser Operator działa w tym samym środowisku co użytkownik: w przeglądarce. Nie wymaga wirtualnej maszyny ani serwera w chmurze.



Szybsze i prywatne przeglądanie

Asystent AI Opery różni się od rozwiązań, które są obecnie testowane przez inne firmy. Browser Operator wykorzystuje natywne rozwiązania po stronie użytkownika. Chroni jego prywatność, nie wykorzystując zrzutów ekranu ani przechwytywaniu wideo sesji przeglądania, ani na wersji przeglądarki działającej w chmurze lub na maszynie wirtualnej. Zamiast tego Browser Operator działa w ekosystemie przeglądarki, przechowując dane użytkownika lokalnie, na jego urządzeniu.



Premiera

Operator przeglądarki Opera jest obecnie dostępny jako wersja demo. Opera spodziewa się uruchomienia nowego Operatora w niedalekiej przyszłości.





















źródło: Info Prasowe - OPERA