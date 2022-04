Opera uruchamia VPN Pro - usługę dla urządzeń na Androidzie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pięć lat temu Opera [NASDAQ: OPRA] stała się pierwszą z najpopularniejszych przeglądarek oferującą wbudowaną bezpłatną usługę VPN. Dziś Opera rozszerza swoje działanie o nową usługę VPN Pro - subskrybowany serwis premium VPN, działający bez konieczności instalowania jakiejkolwiek aplikacji. VPN Pro oferuje użytkownikom Opery bezpieczeństwo i prywatność dla całego urządzenia z Androidem. Od ponad 25 lat Opera jest zaufanym liderem w branży, jeśli chodzi o zapewnienie najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa online. Opera oferuje swoim użytkownikom darmowe i zaawansowane funkcjonalności takie jak właśnie VPN, blokowanie reklam i ochrona przed śledzeniem w Internecie.







Chroń całe swoje urządzenie za pomocą VPN Pro

Samodzielne aplikacje VPN wymagają od użytkowników podjęcia dodatkowych kroków, jak instalacja aplikacji czy rejestracja konta. Jednak celem Opery zawsze było zapewnienie prostego i łatwego w obsłudze zabezpieczenia online. Dzięki Opera VPN Pro użytkownicy przeglądarki mogą łatwo dokonać subskrypcji za pomocą swoich kont, bez konieczności pobierania aplikacji lub tworzenia nowego profilu. Wszystko jest w pełni zintegrowane. VPN Pro może chronić nawet 6 różnych urządzeń z systemem Android w ramach jednej subskrypcji. Dane użytkownika są bezpieczniejsze dzięki technologii szyfrowania nowej generacji.



Usługa oferuje dostęp do ponad 3000 prywatnych serwerów sieciowych w ponad 30 wirtualnych lokalizacjach na całym świecie, umożliwiając użytkownikom przesyłanie filmów, pobieranie plików i przeglądanie sieci w bezpieczny sposób, dzięki szybkiemu połączeniu VPN oraz nieograniczonej przepustowości. Nie ma potrzeby rezygnowania z szybkiego transferu danych, ponieważ VPN Pro zapewnia dostęp do najlepszych serwerów, dzięki czemu połączenie działa szybciej niż kiedykolwiek. Ponadto użytkownicy mogą przejść na specjalny tryb oszczędzania danych. Opcje cenowe wersji beta wahają się od 8.66 PLN do 11.99 PLN miesięcznie (w zależności od czasu trwania subskrypcji), co sprawia, że ​​Opera VPN Pro jest jednym z najbardziej konkurencyjnych cenowo rozwiązań na rynku.



Ochrona prywatności jest jednym z najwyższych priorytetów użytkowników

Zarówno w prywatnych, jak i w publicznych sieciach Wi-Fi systemy reklamy online próbują identyfikować użytkowników oraz monitorować ich aktywność w sieci. Według badania przeprowadzonego przez Operę w grudniu 2021 r., lepsza ochrona prywatności zwiększa znaczenie przeglądarki. Prawie połowa (48 proc.) respondentów w Wielkiej Brytanii uznała VPN za jedną z trzech najważniejszych funkcji swojej przeglądarki, co ciekawe 25 proc. z nich jest gotowych subskrybować tego typu usługi. W USA prawie 60 proc. użytkowników zakwalifikowało VPN jako jedną z TOP3 kluczowych funkcji przeglądarki, natomiast 20 proc. uznało ją za najważniejszą. 40 proc. jest chętnych na płatną subskrypcję. Natomiast w Polsce 40 proc. uważa VPN za jedną z najistotniejszych funkcjonalności, 26 proc. bierze pod uwagę zakup w formie subskrypcji.



Ochrona całego urządzenia dzięki VPN Pro

VPN Pro może być używany na Androidzie 6.0 i nowszych wersjach systemu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia, użytkownicy mogą subskrybować Opera VPN Pro bezpośrednio w przeglądarce, wykonując 4 proste kroki: pobranie najnowszej wersję przeglądarki - KLIK; uaktualnienie do VPN Pro; wybranie rodzaju abonamentu; postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności za pośrednictwem Sklepu Google Play.



Opera skompletowała także specjalny zespół wiodących w branży ekspertów, który będzie stanowił obsługę klientów VPN Pro oraz będzie zawsze do ich dyspozycji. Wsparcie będzie można uzyskać za pośrednictwem Centrum pomocy (Support) lub przez czat i e-mail.



Usługa VPN Pro jest obecnie dostępna dla użytkowników na większości rynków na całym świecie. Każdy może skorzystać z 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego i 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Opcje cenowe wersji beta to 11.99 PLN za miesiąc i 8.66 PLN miesięcznie w przypadku kwartalnej subskrypcji.











Źródło: Info Prasowe / Opera