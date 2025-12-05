Operacje świąteczne 2026 w World of Tanks startują już dziś

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zimowy sezon nadchodzi do World of Tanks za sprawą rozpoczynających się Operacji świątecznych 2026, które będą trwały od 5 grudnia 2025 do 12 stycznia 2026 roku. Tym razem świąteczna gwiazdka zaświeci jeszcze mocniej za sprawą niezrównanego przywództwa słynnego aktora Benedicta Cumberbatcha, którego charakterystyczna przebiegłość, inteligencja i subtelne poczucie humoru nadadzą wydarzeniu wyjątkowego charakteru. W ramach rozpoczynających się Operacji świątecznych, gracze zostają przeniesieni do czarującego, świątecznego miasteczka, które za dnia stanowi urokliwą, zimową scenerię, zaś po zmierzchu niebo rozświetlane jest nastrojowymi lampkami, latarniami i fajerwerkami. W środku czołgiści otrzymają swój pierwszy prezent świąteczny: szwedzki czołgi lekki III poziomu, Strv M/31 razem z w pełni wytrenowaną załogą i własnym miejscem w garażu. Również w miasteczku na graczy czeka kalendarz adwentowy. Za jego drzewami skryte są prezenty i niespodzianki.







W centrum dowodzenia, swoich gości powita świąteczny ambasador, Benedict Cumberbatch, wyznaczając czołgistom specjalne zadania, oferując odrobinę swojej mądrości i dzieląc się inspirującymi historiami. Ukończenie jego misji nagrodzi graczami charakterystycznymi elementami personalizacji, w tym dwoma wyjątkowymi stylami 2D, okolicznościowymi malowaniami i inskrypcjami czołgów.



Głównym punktem wydarzenia jest Wyzwanie Operacji świątecznych składające się z 56 misji bojowych oferujących graczom nagrody, w skład których wchodzi sam Benedict Cumberbatch jako dowództwa czołgu – charakteryzowany spokojem i strategicznym podejściem. Jego głos poprowadzi oddziały pojazdów bojowych do walki. Gracze mogą również zdobyć unikatowe malowania i inskrypcje odzwierciedlające naturę dowódcy, w tym styl 2D „Determinacja” oraz gadżety Benedicta w postaci kolekcjonerskich dodatków 3D.



W tym miejscu świętowanie zostanie wzniesione na wyższy poziom. Od 11 do 22 grudnia, uwielbiane przez graczy magiczne czołgi powracają w dynamicznym i pełnym zabawy trybie gry Zimowego najazdu. W tym roku akcja rozgrywana jest na dwóch nowych mapach. Pierwsza przenosi gracze w odmęty kosmosu, gdzie przyjdzie im toczyć walkę pośród gwiazd i planet. Druga zaś zamienia fabrykę prezentów w świąteczne pole bitwy. W Zimowym najeździe trzy pięcioosobowe zespoły rywalizują o to, komu uda się odnaleźć i przetransportować prezenty do swojej bazy. Każdy z dowódców przejmie kontrolę nad jednym z unikalnych czołgów, każdy z własną rolą do spełnienia na polu bitwy i zestawem specjalnych umiejętności. Każda ukończona rozgrywka nagrodzi graczy punktami, które można wymienić na obligacje lub ekskluzywne dodatki 3D.



Czas dołączyć do Operacji świątecznych 2026, wydarzenia wypełnionego cudami, niezapomnianymi bitwami, niespodziankami i wspólnie z Benedictem Cumberbatchem nadać prawdziwej magii tegorocznym świętom.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming