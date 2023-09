Optoma - Dwa nowe projektory laserowe – HZ40HDR i GT2000HDR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma prezentuje dwa nowe projektory laserowe – HZ40HDR i GT2000HDR. Oba urządzenia charakteryzują się większą, w porównaniu do modeli z klasyczną lampą, jasnością oraz żywotnością wynoszącą aż 30 000 godzin. Ponadto nowe projektory są o 34% mniejsze od swoich poprzedników i w porównaniu z nimi zużywają o blisko połowę mniej energii. Modele HZ40HDR i GT2000HDR wyświetlają obraz o przekątnej nawet 300 cali przy użyciu wysokiej jakości lasera. Zapewnia on świetne odwzorowanie kolorów (zgodność z HDR i ze standardem Rec. 709), dużą jasność i ostrość. Dzięki temu filmy, sport i inne treści można komfortowo oglądać nawet w środku dnia.







Gracze docenią fakt, że projektory laserowe Optoma oferują specjalny tryb gwarantujący niskie opóźnienia oraz możliwość wyświetlania obrazu nawet w 120 klatkach na sekundę w rozdzielczości FullHD (1080p). Ponadto technologia laserowa sprawia, że urządzenia są od razu gotowe do pracy – nie trzeba czekać na rozgrzanie lampy. Projektory Optoma HZ40HDR i GT2000HDR wyposażono w dwa wejścia HDMI oraz port USB, co pozwala na podłączenie do nich nawet kilku różnych urządzeń jednocześnie. Oba modele posiadają także wbudowany głośnik.



Duży obraz tam, gdzie tylko chcesz

Projektor GT2000HDR wyświetla obraz wielkości 100 cali z odległości zaledwie jednego metra, co pozwala na łatwą instalację w wybranym przez nas miejscu. Zarówno rzeczony model, jak i równie kompaktowy HZ40HDR działają w dowolnej orientacji oraz posiadają zewnętrzne zasilacze, co sprzyja przenoszeniu ich z miejsca na miejsce oraz adaptowaniu do różnych warunków.



W trosce o środowisko

Kompaktowe projektory laserowe HZ40HDR i GT2000HDR są nie tylko energooszczędne – technologia laserowa DuraCore zapewnia żywotność aż do 30000 godzin. Optoma ogranicza wpływ na środowisko naturalne także poprzez wyeliminowanie użycia rtęci w procesie produkcji oraz zmniejszenie rozmiarów swoich urządzeń oraz samych opakowań (wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu w 97%). Pozwala to obniżać emisję dwutlenku węgla generowaną przez logistykę.



Cena i dostępność

Projektory HZ40HDR (5289 PLN) i GT2000HDR (6899 PLN), są już dostępne w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją producenta oraz pięcioletnią (lub na 12000 godzin) na źródło światła.

































