Optoma L1 - projektor dla wymagających kinomaniaków i graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma prezentuje ultrakrótkoogniskowy projektor L1 będący stylowym połączeniem najnowszych technologii wyświetlania obrazu z energooszczędnymi rozwiązaniami. Urządzenie mogące wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K UHD jest o aż 65% mniejsze od innych modeli. To również jeden z najlżejszych dostępnych na rynku projektorów UST (Ultra-Short Throw) do użytku domowego. Model firmy Optoma umożliwia wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) o przekątnej nawet 105 cali z odległości mniejszej niż 30 centymetrów. Urządzenie jest zgodne ze standardem Rec. 709, co zapewnia niezwykle dokładne odwzorowanie kolorów, oraz kompatybilne z HDR i HLG. Zaawansowana technologia 4LED, w którą wyposażono projektor L1, sprawia, że obraz jest jasny (1050 ANSI lumenów) i wyrazisty nawet przy zapalonym świetle. Urządzenie zużywa przy tym do 42% mniej energii niż inne domowe projektory lampowe. Dodatkowo producent gwarantuje żywotność wynoszącą aż 30 000 godzin.







Dla graczy

Poza szeregiem funkcji sprawiających, że filmy w domowym zaciszu wyglądać będą jak na sali kinowej, L1 zaprojektowano również z myślą o wymagających graczach. Projektor w trybie gry jest w stanie wyświetlać ultrapłynny obraz nawet w 240 klatkach na sekundę w rozdzielczości 1080p lub 60 klatkach w 4K. Trzy złącza HDMI pozwalają na jednoczesne podłączenie nawet kilku różnych urządzeń, w tym konsol do gier.



Dla tych, którzy dbają o środowisko

Kompaktowy projektor L1 jest nie tylko energooszczędny. Jego obudowa została w 50% wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Mniejsze rozmiary urządzenia oraz samych opakowań (nadających się do recyklingu w 99%) pozwalają także zmniejszyć emisję dwutlenku węgla generowaną przez logistykę.



Cena i dostępność

Projektor Optoma L1 jest już dostępny w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją producenta oraz pięcioletnią (lub 12000 godzin) na źródło światła. Sugerowana cena detaliczna omawianego modelu wynosi 9299 PLN.





Optoma L1 – kluczowe cechy:

- rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 pikseli)

- możliwość wyświetlania obrazu z odległości nawet 30 cm

- energooszczędna technologia 4LED

- wysoka jasność 1050 ANSI lumenów

- 30000 godzin bezawaryjnej pracy















Źródło: Info Prasowe - Optoma