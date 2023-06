Optoma N-Series - nowa klasa profesjonalnych monitorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma wprowadza do swojej oferty profesjonalne monitory z intuicyjnym oprogramowaniem stworzonym z myślą o efektywnej współpracy zespołów stacjonarnych z osobami pracującymi zdalnie. Urządzenia N-Series umożliwiają montaż w pionie i w poziomie, co sprawia, że mogą służyć także jako ekrany w lobby, salach konferencyjnych, wykładowych oraz do innych zastosowań w systemach digital signage. Dzięki zainstalowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu z opcją planowania harmonogramu wyświetlanych informacji, użytkownicy mogą tworzyć i dostosowywać własne listy odtwarzania, tak aby wymagane informacje zawsze prezentowane były o odpowiednich porach.







Monitory N-Series są dodatkowo zintegrowane z chmurą. Przy pomocy oprogramowania Optoma File Manager możliwe jest przesyłanie i uzyskiwanie dostępów do plików z platform Google, Microsoft oraz Dropbox. Nowe profesjonalne wyświetlacze charakteryzują się rozdzielczością 4K, doskonałą jasnością obrazu i certyfikowaną technologią zapobiegającą migotaniu. Ultracienka ramka, szkło antyodblaskowe i filtr światła niebieskiego zapewniają lepsze wrażenia wizualne niż inne dostępne na rynku monitory telewizyjne.



Monitory N-Series dostępne są w pięciu rozmiarach: 55", 65", 75", 86" i 98". Wyświetlacze są kompatybilne z akcesoriami różnych marek, takimi jak kamery internetowe czy głośniki bluetooth, dzięki czemu mogą służyć za urządzenia typu „all-in-one”. Ekrany Optoma umożliwiają ich montaż na ścianach lub też specjalnych wózkach, jeśli wyświetlacz musi pozostać mobilny. Ponadto producent oferuje gwarancję 24/7 na wszystkie urządzenia z linii N-Series.



W profesjonalnych monitorach N-Series dostępne jest także oprogramowanie Optoma Management Suite Cloud (OMS). Umożliwia ono administratorom IT i technikom platformę do zdalnego zarządzania i diagnozowania wielu monitorów w czasie rzeczywistym. OMS pozwala konfigurować urządzenia znajdujące się w tej samej sieci lub połączone w chmurze, w celu optymalizacji ich wydajności i nadawania komunikatów alarmowych, alertów lub ogłoszeń.



























Źródło: Info Prasowe / Optoma