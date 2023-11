Optoma UHZ66 i HZ146X – moc laserowej technologii

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma prezentuje dwa kompaktowe, jasne projektory laserowe: UHZ66 i HZ146X. Umożliwiają projekcję nawet przy zapalonym świetle, co docenią kinomani, fani sportu i gracze. UHZ66 i HZ146X do wyświetlania obrazu używają wysokiej jakości laserów. Zastosowana w nich technologia DuraCore gwarantuje wysoką jasność i ostrość obrazu. Projektory są gotowe do pracy od razu po naciśnięciu przycisku zasilania – nie trzeba czekać na rozgrzanie źródła światła, tak jak ma to miejsce w przypadku urządzeń korzystających z tradycyjnej lampy. Model UHZ66 wyświetla obraz o jasności aż 4000 lumenów i rozdzielczości 4K (2160p). Urządzenie zgodne jest ze standardami HDR10 i HLG (Hybrid Log Gamma), co zapewnia kinową jakość reprodukcji barw.







Uwagę miłośników elektronicznej rozrywki przykuje fakt, że UHZ66 pozwala grać nawet w 240 klatkach na sekundę. Producent udostępnił również specjalny tryb gry optymalizujący działanie projektora w celu minimalizowania opóźnień w przesyłanym obrazie. HZ146X umożliwia projekcję w rozdzielczości Full HD (1080p) i wsparciu dla HDR przy jasności 3800 lumenów. Dla graczy przewidziano opcję wyświetlania obrazu nawet w 120 klatkach na sekundę. Oba projektory wyposażono w dwa wejścia HDMI, umożliwiające podłączenie do nich szeregu urządzeń, oraz wbudowane głośniki.



Niewielkie wymiary, ogromne możliwości

Kompaktowe projektory laserowe Optoma wyświetlają obraz wielkości nawet 300 cali. Ich niewielkie rozmiary (o 34% mniejsze niż poprzednie modele producenta) pozwalają na łatwą instalację w dowolnie wybranym miejscu w domu. Niska waga (3 kg) oraz zewnętrzne zasilacze sprawiają, że sprzęt łatwo jest przenosić z miejsca na miejsce, a nawet korzystać z niego w terenie.



Energooszczędnie, czyli ekologicznie

UHZ66 i HZ146X dzięki zastosowanej technologii laserowej zużywają aż o 45% mniej energii niż projektory lampowe. Żywotność produktów Optoma to nawet 30 000 godzin bezawaryjnej pracy projektorów bez konieczności wymiany lampy na nową. Dodatkowo z myślą o ochronie środowiska aż 50% materiałów, z których powstała obudowa modelu UHZ66 pochodzi z recyklingu. Producent ogranicza wpływ na środowisko naturalne także poprzez zmniejszenie rozmiarów samych opakowań (wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu w 97%). Pozwala to obniżać emisję dwutlenku węgla generowaną przez logistykę.



Projektory Optoma numerem 1 w Polsce

W 2023 roku firma Optoma stała się dla rodzimych klientów marką pierwszego wyboru. Z danych PMA Research wynika, że marka ma aż 26,9% udziału w sprzedaży na rynku projektorów w Polsce i utrzymuje pozycję lidera od pierwszego kwartału bieżącego roku. Modele UHZ66 i HZ146X dołączają do bogatej oferty ponad 90 modeli oferowanych przez tajwańskiego producenta.



Cena i dostępność

Projektory Optoma UHZ66 (9199 PLN) i HZ146X (4299 PLN) są już dostępne w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją producenta oraz pięcioletnią (lub na 12 000 godzin) na źródło światła.

















Źródło: Info Prasowe - Optoma