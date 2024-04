Optoma ZK810T i ZK810TST – odpowiedź na zmiany rynku projektorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma prezentuje projektory laserowe ZK810T oraz ZK810TST. Urządzenia te powstały z myślą o profesjonalnych zastosowaniach i charakteryzują się wysoką jasnością, wsparciem dla rozdzielczości 4K UHD oraz obiektywem o stałym rzucie standardowym. Ponadto wysoka żywotność źródła światła, wynosząca aż 30000 godzin, pozwala na pracę urządzeń 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Projektory laserowe ZK810T oraz ZK810TST charakteryzuje wysoka niezawodność oraz niskie koszty utrzymania, dzięki czemu idealnie nadają się do wykorzystania w szkołach i na uczelniach. Cechuje je również wysoka rozdzielczość oraz precyzyjne odwzorowanie wyświetlanych kolorów, w połączeniu z maksymalną jasnością na poziomie 8500 lumenów.







Sprawia to, że szczególnie docenią je muzea oraz inne obiekty kulturalne lub rozrywkowe, którym zależy na jak najlepszej jakości wyświetlanych materiałów. Ponadto sprzęty w pełni wspierają wyświetlanie treści 3D. Ponadto nowe projektory laserowe charakteryzują się możliwością wyświetlania obrazu w pełnym zakresie 360 stopni, wzdłuż osi poziomej projektora, a także wsparciem dla projekcji w trybie pionowym.



Projektor, który dostosuje się do potrzeb użytkownika

Pełny Lens Shift, czyli funkcja pozwalająca na przesunięcie obrazu bez konieczności przestawiania urządzenia, pozwoli na łatwe dostosowanie ekranu. Za jego pomocą w łatwy sposób można przemieścić obiektyw projektora w pionie, by odpowiednio ustawić urządzenie w pomieszczeniu. Możliwość indywidualnego ustawienia każdego rogu ekranu docenią natomiast wszyscy użytkownicy, którzy muszą dostosować wyświetlaną treść do nierównej ściany lub zamontować projektor pod kątem.



Łatwość instalacji dodatkowo wspiera technologia HDBaseT, która pozwala na dostarczanie do projektora Optoma ZK810T oraz ZK810TST nieskompresowanego sygnału wideo, audio, sieci oraz poleceń sterujących za pomocą jednego kabla CAT.

Niezależnie od preferencji użytkownika w kwestii jasności obrazu lub maksymalizacji żywotności źródła światła, projektory Optoma ZK810T oraz ZK810TST umożliwią wybór najbardziej optymalnego rozwiązania. Użytkownicy docenią również możliwość indywidualnego sterowania wszystkimi funkcjami projektora za pomocą pilota oraz wsparcie dla poleceń wydawanych za pośrednictwem standardu protokołu telekomunikacyjnego Telnet. Dodatkowo projektory ZK810T oraz ZK810TST mogą być częścią większej instalacji. Dzięki obsłudze oprogramowania RoomView można kontrolować pracę aż 250 projektorów jednocześnie.



Odporny na uroki codzienności

W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, nowe projektory laserowe Optoma pozwalają na bezpośrednie wyłączanie urządzenia bez obaw o ewentualne uszkodzenie źródła światła. Oznacza to, że sprzęty te można wyłączyć natychmiast po zakończeniu użytkowania lub odłączyć je bezpośrednio od sieci zasilającej bez czekania na schłodzenie projektora. Użytkownicy docenią również obecność funkcji True AV mute, która pozwala na natychmiastowe wyłączenie i włączenie źródła światła za pomocą jednego przycisku. Co istotne, po jej włączeniu projektory Optoma ZK810T oraz ZK810TST przestają emitować światło – gwarantuje to efekt 100% zaciemnienie ekranu i wydłuża żywotność lampy.

Optyczny silnik wykorzystany we wspomnianych projektorach laserowych przeszedł niezależne testy oraz certyfikację zgodną z normą IEC60529 z oceną odporności na kurz IP5X.



Projektory laserowe Optoma ZK810T oraz ZK810TST są już dostępne w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenia objęte są pięcioletnią (lub na 12000 godzin pracy) gwarancją producenta.





























źródło: Info Prasowe - Optoma