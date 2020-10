Optoma prezentuje nowy projektor ultrakrótkiego rzutu 4K UHD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma rozszerza swoją ofertę wysokiej klasy projektorów laserowych dla osób, które oczekują najwyższej jakości obrazu. Po ogromnym sukcesie odniesionym przez model CinemaX P1 (europejska nazwa UHZ65UST), specjaliści z firmy Optoma zaprojektowali CinemaX P2. To wyjątkowe urządzenie zapewnia jeszcze lepsze doznania niż swoi poprzednicy za sprawą doskonałego kontrastu oraz technologii Amazing Colour, ulepszanego trybu gry i funkcji wyświetlania cyfrowych dzieł sztuki. Całość została zamknięta w eleganckiej, białej i niezajmującej dużo miejsca obudowie. Projektor jest już dostępny na polskim rynku.







CinemaX P2 to wielofunkcyjny projektor laserowy o ultrakrótkim rzucie, który został stworzony z myślą o rozrywce na najwyższym poziomie. Oferuje on kinową jakość w rozdzielczości 4K UHD i stylowy, kompaktowy design. Urządzenie posiada wbudowany soundbar i najnowsze funkcje smart home, w tym sterowanie głosem, współdziałanie z IFTTT, a także odtwarzacz multimedialny kompatybilny z 4K HDR10. CinemaX P2 to potężny system rozrywki oparty o zaawansowaną technologią laserową. Zapewnia on zapierające dech w piersiach obrazy i niesamowity dźwięk. Projektor powstał, aby w domowym zaciszu odtworzyć wrażenie oglądania filmów na wielkim ekranie, które kojarzy się głównie z salami kinowymi.



Model CinemaX P2 dostarcza kinowych emocji nie tylko ze względu na wielkość obrazu, ale także dzięki szerokiej gamie kolorów oraz ich dokładnemu odwzorowaniu. Emitowany obraz telewizji, filmów czy gier jest bogaty w szczegóły i wiernie oddaje wizję reżysera danego dzieła. Dzięki soundbarowi o mocy 40W oraz imponującemu, szklanemu obiektywowi zdolnemu wyświetlać obraz o przekątnej do 120 cali z odległości zaledwie kilku centymetrów, projektor ten jest idealnym rozwiązaniem do domowej rozrywki – kina domowego, śledzenia transmisji sportowych, gier, oglądania zdjęć, ale także nauki i pracy zdalnej.



Projektor jest zintegrowany z funkcjami smart. Zarówno dzieci, jak i rodzice mogą przekształcić CinemaX P2 w produktywne narzędzie do nauki i pracy na odległość dzięki aplikacji Tap Cast i screen mirroring. Wbudowana aplikacja SmartFit zapewnia bezproblemowe wyrównywanie obrazu przekazywanego ze smartfonu użytkowników. CinemaX P2 może także zmienić mieszkanie w galerię sztuki. Wszystko to za sprawą funkcji FRAMED, która została stworzona do wyświetlania dzieł i obrazów w formie cyfrowej w niespotykanej do tej pory jakości. CinemaX P2 posiada także dostęp do popularnych usług streamingowych poprzez Optoma Marketplace.



Projektor zapewnia również bezproblemową integrację z systemem smart home dzięki Amazon Alexa, Google Assistant i obsłudze IFTTT. Sterowanie głosem zapewnia ogromną elastyczność. Użytkownicy mogą przejąć kontrolę nad swoim domem za pomocą prostych poleceń i np. włączyć lub wyłączyć projektor, regulować głośność, bądź wstrzymać odtwarzanie. Ponadto, wsparcie dla IFTTT zapewnia łatwą automatyzację z innymi inteligentnymi urządzeniami w ramach IoT. W momencie premiery na rynku europejskim funkcja sterowania głosem jest ograniczona do wybranych krajów – Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.



Projektor Optoma CinemaX P2 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją producenta oraz 5-letnią (lub 20 000 godzin) na źródło światła. Sugerowana cena detaliczna tego modelu to 13999 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Optoma