Oukitel - Nowe pancerne smartfony gotowe na każdą wyprawę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oukitel wprowadził na polski rynek dwóch nowych bohaterów zimowych wypraw – WP100 i WP300. Ten pierwszy to braciszek dostępnej już na polskim rynku wersji Titan, która jest wyposażona w projektor 100 lumenów. Z kolei na pokładzie WP100 znajduje się dalmierz laserowy. Ponadto także niezwykle mocny akumulator o pojemności aż 33000 mAh, co zapewni jego działanie przez wiele dni. Nie bez znaczenia jest też 12 GB pamięci RAM, układ MediaTek Dimensity 7300 oraz zestaw trzech aparatów. Całość jest wykonana zgodne z normami IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, co potwierdza jego niezwykłą trwałość i odporność na uszkodzenia.







Te normy oznaczają, że smartfon ten przetrwa upadek z wysokości półtora metra, zanurzenie w wodzie, pył oraz ekstremalne temperatury (od -45 do 75 stopni Celsjusza). Dzięki temu jest świetnym kompanem do zimowych wypraw, także dzięki systemowi SOS, który może emitować mocne, alarmowe światło lampy umieszczonej na tyłach urządzenia. To ogromna pomoc w trudnych sytuacjach. Podobne zalety ma także druga nowość, która pojawiła się w Polsce.



OUKITEL WP300 5G to kolejny smartfon z segmentu rugged, który stawia na stabilną wydajność i długi czas pracy na baterii. Dzięki pojemnej baterii – 16000 mAh – użytkownicy mogą liczyć na naprawdę długie godziny działania bez konieczności częstego ładowania. Jest to szczególnie istotne na zimowych wyjazdach czy podczas pracy w terenie. Do tego WP300 5G posiada duży ekran 6.8” z odświeżaniem 120 Hz, co przekłada się na płynność wyświetlania treści i komfort obsługi niezależnie od warunków. Całości dopełnia 12 GB pamięci RAM, układ MediaTek Dimensity 7050 oraz zestaw aparatów.



Nowości jest więcej

To nie jedyne premiery, które wprowadził do Polski Oukitel. W sprzedaży pojawiły się także takie modele jak WP60, WP62, WP58 Pro i WP35 Pro. Szczegółowy opis tych modeli można znaleźć na oficjalnej, polskiej stronie, www.oukitel.pl.



Oukitel WP100 można kupić za 2849 PLN, natomiast cena sugerowana modelu WP 300 5G to 1849 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Oukitel