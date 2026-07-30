Oukitel WP55 Ultra z termowizją

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oukitel WP55 Ultra łączy funkcję klasycznego smartfona z kamerą termowizyjną, dzięki czemu użytkownik nie musi nosić dodatkowego sprzętu. Urządzenie wyposażono również w aparat główny 108 Mpix, kamerę noktowizyjną, ekran 120 Hz oraz baterię o pojemności 11 000 mAh, która pozwala korzystać z telefonu nawet przez kilka dni bez ładowania. Całość uzupełniają odporność zgodna z normami IP68, IP69K i MIL-STD-810H oraz obsługa sieci 5G. Większość osób kojarzy kamery termowizyjne z energetyką, budownictwem czy służbami ratunkowymi. W praktyce ich zastosowań jest znacznie więcej. Pozwalają szybko wykryć mostki termiczne w budynku, sprawdzić działanie ogrzewania podłogowego, zlokalizować nieszczelności instalacji czy znaleźć przegrzewające się elementy rozdzielni elektrycznej. Wszystko bez konieczności rozbierania ścian lub instalacji.







Technologia okazuje się przydatna również w bardziej przyziemnych sprawach. Podczas biwakowania pomaga odnaleźć zwierzęta po zmroku, sprawdzić temperaturę ogniska lub grilla, a nawet wskazać miejsca, w których słońce najmocniej nagrzało namiot czy samochód pozostawiony na parkingu. I co najważniejsze, technologia ta może być teraz łatwo dostępna w naszych smartfonach.



To połączenie sprawia, że WP55 Ultra sprawdzi się zarówno w rękach profesjonalistów, jak i osób, które po prostu chcą mieć bardziej wszechstronny telefon. Zamiast inwestować w osobną kamerę termowizyjną, wystarczy jedno urządzenie, które równie dobrze poradzi sobie z nawigacją, dokumentacją zdjęciową, komunikacją i analizą temperatury w terenie.



Oukitel WP55 Ultra, jest już dostępny w Polsce w sugerowanej cenie 2199 PLN, między innymi w sieciach Media Expert i X-kom.























źródło: Info Prasowe - Oukitel