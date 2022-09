OxygenOS 13 dostępne w smartfonach OnePlus 10 Pro 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna OnePlus udostępniła wersję oprogramowania OxygenOS 13 - kolejną generację swojego szybkiego i płynnego systemu operacyjnego, bazującego na systemie Android 13. OxygenOS 13 zostanie udostępniony najpierw dla użytkowników biorących udział w programie Open Beta, a następnie aktualizacja dotrze do pozostałych posiadaczy OnePlus 10 Pro 5G. Natomiast do najnowszego OnePlus 10T 5G - trafi jeszcze w tym roku. Zgodnie z filozofią projektowania firmy OnePlus, OxygenOS 13 łączy szybsze, płynniejsze działanie, stabilność i wydajność z całkowicie nowym wzornictwem Aquamorphic, które czerpie inspirację z płynącej wody. Dzięki temu otrzymujemy większą wygodę, niezawodność oraz bezpieczeństwo, które są rdzeniem systemu OxygenOS 13.







AQUAMORPHIC DESIGN

Aby odświeżyć estetykę OxygenOS, OnePlus nawiązuje do amorficznych właściwości wody, stąd określenie "aqua". Podobnie więc jak woda, design jest kojący, naturalny i wszechstronny. Druga połowa słowa - "morphic" odnosi się do zaawansowanego technologicznie zmysłu projektowania, który widać w minimalistycznych ikonach, animacjach oraz różnorodności form i tekstur.



- Celowa adaptacja: Aby zapewnić bardziej komfortowe wrażenia podczas używania, OxygenOS 13 w całym swoim projekcie charakteryzuje się miękkimi i zaokrąglonymi krawędziami. Wszystkie detale OxygenOS 13 zostały stworzone z myślą o tym, aby każdy element był zarówno użyteczny, jak i atrakcyjny wizualnie.

- Niezbędny spokój: Forma i funkcja współistnieją w OxygenOS 13. Dodają one nowych wrażeń użytkownikowi, przewidując każdą potrzebę i czyniąc widżety jeszcze bardziej dostępnymi, poprzez jedno długie naciśnięcie ekranu.

- Inteligentny design: Kolorystyka OxygenOS 13 będzie inteligentnie się zmieniać, aby dopasować się do pory dnia, w której korzystasz z urządzenia. Oznacza to, że system operacyjny będzie jaśniejszy rano i nabierze ciemniejszych, spokojniejszych barw po zachodzie słońca.





AI System Booster

OxygenOS 13 wykorzystuje moc AI System Booster, która jeszcze bardziej zwiększa jego płynne i stabilne działanie. Dzięki zaawansowanym, inteligentnym systemom zarządzania pamięcią, AI System Booster pozwala utrzymywać więcej włączonych aplikacji jednocześnie, dzięki czemu można szybko przechodzić od jednej do drugiej, aby wrażenia z korzystania były szybsze, płynniejsze i bezproblemowe.



Always-on Display (AOD)

AOD podkreślają kontekstowe i istotne informacje bez konieczności włączania lub odblokowywania urządzenia. OxygenOS 13 zawiera szerszy wybór Always-on Display, które zapewniają większy poziom dostosowania, więc możesz zdecydować, do których informacji chcesz mieć łatwiejszy dostęp. Niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki, czy tworzysz arcydzieła w Canvas lub Bitmoji, AOD w OxygenOS 13 umożliwia łatwą nawigację.



JAKOŚĆ CYFROWEGO STYLU ŻYCIA

OxygenOS 13 optymalizuje wrażenia z użytkowania, a także funkcje personalizacji i łączność. Kluczowe ulepszenia obejmują jeszcze większą łatwość użytkowania dzięki funkcjom o nazwie Smart Launcher i Sidebar Toolbox. Wyrównanie poziomów audio z HyperBoost, podwyższony poziom dźwięku ze Spatial Audio, Dolby Atmos, Fast Pair i Audio Switch oraz opcje udostępniania z Nearby Share i App Streaming.



Smart Launcher

Smart Launcher umożliwia szybszy dostęp do aplikacji z folderów na ekranie głównym poprzez ich powiększenie. Aplikacje w folderze mogą być otwierane bez konieczności otwierania samego folderu, co przyspiesza proces i zapewnia większą płynność. Smart Launcher pozwala również szybko i łatwo dodać widżety ulubionych aplikacji, aby korzystać z ich funkcjonalności bezpośrednio na ekranie głównym.



Pasek narzędziowy

Pasek z narzędziami ułatwia wykonywanie wszystkich czynności na urządzeniu jedną ręką. Ta praktyczna funkcja zapewnia łatwy dostęp do aplikacji i ich obsługę.



Silnik HyperBoost Gaming

OxygenOS 13 zwiększa możliwości urządzeń OnePlus w zakresie gier mobilnych dzięki obsłudze HyperBoost Gaming Engine. Nowy silnik dodaje szereg funkcji, zaprojektowanych w celu zapewnienia płynniejszej i bardziej stabilnej rozgrywki podczas grania w topowe tytuły. Funkcje te poprawiają wydajność gier, np. zmniejszają wahania liczby klatek na sekundę i poprawiają szybkość reakcji urządzenia na dotyk, dzięki czemu masz większe szanse na wygraną.



Dźwięk przestrzenny i Dolby Atmos

Aby uzyskać profesjonalną wydajność audio, OxygenOS 13 obsługuje dźwięk przestrzenny, zapewniając brzmienie o jakości kinowej, niezależnie od warunków, w których się znajdujesz. Dzięki tej funkcji możesz indywidualnie dostosować kierunek dźwięku w różnych aplikacjach, aby uzyskać jak najlepsze wrażenia. Ponadto, OxygenOS 13 obsługuje standard Dolby Atmos, oferując szersze pole dźwiękowe i dokładniejsze postrzeganie przestrzenne dźwięku. Zarówno dźwięk przestrzenny, jak i Dolby Atmos zapewniają większą immersję podczas oglądania treści.



Szybkie parowanie

Funkcja szybkie parowanie umożliwia bezproblemowe połączenie urządzenia z bezprzewodowymi słuchawkami, inteligentnymi telewizorami i innymi urządzeniami w ciągu kilku sekund. Dzięki czemu spędzasz mniej czasu w menu, a więcej na korzystaniu z treści.



Audio Switch

Dzięki Audio Switch można łatwo przełączyć się z jednego urządzenia audio na drugie. Podczas przełączania ze słuchawek na słuchawki nie występują zakłócenia, tworząc płynne przejścia dźwiękowe.



Nearby Share i App Streaming

Po zalogowaniu się na jedno konto Google, funkcja Nearby Share pozwala na łatwiejsze i szybsze przesyłanie treści z urządzeń z systemem Android oraz Windows, co zapewnia bezproblemowe ich udostępnianie. Dzięki funkcji App Streaming smartfony mogą przesyłać zawartość swojego ekranu do innych pobliskich urządzeń z systemem ChromeOS, co jeszcze bardziej zwiększa opcje udostępniania.



ZAAWANSOWANA OCHRONA

OxygenOS 13 stoi na straży prywatności i bezpieczeństwa danych na najwyższym stopniu, zapewniając większą kontrolę nad tym, co udostępniasz i jakim aplikacjom. OxygenOS 13 będzie automatycznie ostrzegał o ryzykownych aplikacjach i pobranych plikach. Ponadto nowy system operacyjny zapewnia bezpieczeństwo nawet podczas łączenia się z publiczną siecią Wi-Fi. Podstawowe możliwości systemu Android dodatkowo wzmacniają bezpieczeństwo, kontrolując powiadomienia z aplikacji i filtrując treści w oparciu o Twoje preferencje.



Private Safe 2.0

W OxygenOS 13 debiutuje ulepszona wersja Private Safe, która zabezpiecza dane, dokumenty i pliki multimedialne w wirtualnym sejfie, aby nie miały do nich dostępu inne aplikacje.



HARMONOGRAM AKTUALIZACJI

Jeszcze w tym roku: OnePlus 10T

Urządzenia, które będą aktualizowane do OxygenOS 13:

Flagowa linia produktów: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus 10R, OnePlus 10T

Linia produktów Nord: OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord CE 2, OnePlus Nord CE 2 Lite





















Źródło: Info Prasowe / OnePlus