PANASONIC - Nowa seria najmniejszych i najjaśniejszych projektorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Podczas targów ISE 2025, firma Panasonic Connect Europe zaprezentowała nową serię wydajnych projektorów LCD PT-VMZ82, które zapewniają ostry, żywy i zrównoważony obraz, nawet w dobrze oświetlonych przestrzeniach. Seria ta, wyposażona w modele VMZ82 (8000 lm), VMZ72 (7200 lm) i VMZ62 (6500 lm1), oferuje najmniejsze i najlżejsze w swojej klasie2 urządzenia, zapewniając doskonałą jasność i jakość obrazu przy zużyciu 25% mniej energii3 niż obecne projektory LCD firmy Panasonic. Zrównoważony rozwój leży u podstaw konstrukcji serii VMZ82. Korpusy projektorów wykonane są w 59% z żywic pochodzących z recyklingu, a opakowania, w których są dostarczane, wypełnione są tekturową amortyzacją nadającą się do ponownego przetworzenia.







Dodatkowo, laserowe źródło światła oraz filtr ECO serii VMZ82 zapewniają bezobsługową pracę przez nawet 20 000 godzin, co znacząco obniża koszty eksploatacji, a funkcja automatycznego włączania zmniejsza zużycie energii w trybie czuwania.



Kompaktowy korpus ułatwia instalację

W interaktywnych i współdzielonych przestrzeniach roboczych, gdzie liczy się każdy centymetr, seria VMZ82 oferuje większą elastyczność instalacji. Dzięki zachowaniu tego samego współczynnika kształtu, co poprzednia seria VMZ71, nowe projektory Panasonicdyskretnie wpasowują się w każde otoczenie. Seria VMZ82 może wyświetlać nawet 100-calowy obraz z dowolnego miejsca w odległości od 2.35 m do 4.76 m i oferuje 1.6-krotny zoom optyczny ze współczynnikiem projekcji 1.09-1.77:1, co zwiększa elastyczność w różnych ustawieniach, tym bardziej, że urządzenia oferują również cyfrowy przedłużacz zoomu.



Technologia monitora kątowego firmy Panasonic ułatwia konfigurację

Funkcja wizualizacji kąta i nachylenia projektora umożliwia jednemu technikowi łatwą regulację ustawień za pomocą graficznego interfejsu użytkownika na ekranie, co znacznie oszczędza zarówno zasoby, jak i czas podczas konfiguracji. Seria VMZ82 dysponuje szerokim zakresem przesunięcia obiektywu, Digital Zoom Extender oraz funkcją regulacji geometrycznej, co umożliwia elastyczne ustawienie projektora w niemal dowolnym miejscu, nawet w wysokich i trudno dostępnych lokalizacjach.



Wiodąca w swojej klasie projekcja w jasnych przestrzeniach

Seria VMZ82 wyposażona jest w funkcję Daylight View Basic, która optymalizuje jakość obrazu w oparciu o oświetlenie otoczenia. Dzięki temu idealnie nadaje się do dobrze oświetlonych sal lekcyjnych, sal konferencyjnych czy przestrzeni rozrywkowych.



Seria VMZ82 będzie dostępna w sprzedaży od 2. kwartału 2025 r.





















źródło: Info Prasowe - Panasonic