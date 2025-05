PNY - karty pamięci microSD Express Flash dla Nintendo Switch 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma PNY ogłosiła dziś premierę kart pamięci PNY microSD Express Flash, zaprojektowanych z myślą o nowej generacji urządzeń do gier wykorzystujących technologię microSD Express, takich jak Nintendo Switch 2. Dzięki technologii microSD Express, która oferuje do 4.4x większą szybkość niż standardowe karty microSD UHS-I, nowe karty są idealne do najbardziej wymagających zastosowań gamingowych, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności wstecznej z obecnymi konsolami do gier i urządzeniami microSD. Produkty są już dostępne do zakupu na stronach pny.com oraz amazon.com, a wkrótce także u sprzedawców w Polsce.







Bezkonkurencyjna wydajność

Błyskawiczne pobieranie, instalacja i ładowanie gier oraz plików dzięki kartom PNY microSD Express Flash. Nowa technologia microSD Express oferuje totalną superszybkość: prędkość odczytu do 890 MB/s i zapisu do 750 MB/s – nawet 4.4 razy szybciej niż standardowe karty microSD UHS-I. Dzięki tej ogromnej poprawie, czas ładowania gier znacząco się skraca, a rozgrywka jest płynniejsza.



Nowy poziom wrażeń z gry

PNY microSD Express to karty zaprojektowane w celu osiągnięcia najwyższej wydajności odczytu oraz zapisu i dostarczania rozgrywki na najwyższym poziomie. Wyposażone w technologię PCIe Gen3 x1 microSD, oferują niesamowite osiągi, skracają czas ładowania i pozwalają zanurzyć się w grach z ekstremalnie wysoką rozdzielczością bez problemów wynikających z niskiego transferu danych. Z pojemnością do 256 GB można podwoić miejsce na dane w Nintendo Switch 2 i pobrać więcej gier AAA. Mniej czekania, więcej grania, proste!



Gotowe na gaming nowej generacji

Kompatybilność z urządzeniami obsługującymi microSD Express, w tym Nintendo Switch 2. Zrób upgrade swoich kart pamięci i zadbaj o superszybką i stabilną przestrzeń, które są kluczowe dla Twoich nowych gier. Karty PNY microSD Express są wstecznie kompatybilne z urządzeniami UHS-I i UHS-II (działają z ich maksymalnymi prędkościami).



Chłodne podejście do wysokich prędkości

Karty microSD Express od PNY zostały starannie zaprojektowane, by zachować wysoką wydajność i pozostać chłodne dzięki unikalnym rozwiązaniom odprowadzania ciepła. Wbudowany system monitorowania temperatury oraz adaptacyjna technologia automatycznie optymalizują działanie karty. Skup się na grze – PNY zadba o chłodzenie. Bez throttlingu, bez zmartwień.



Wysoka trwałość microSD Express

Rygorystycznie testowane (oczywiście również podczas długich sesji gier), aby zapewnić najwyższą trwałość i pewność. Karty PNY microSD Express są odporne na: magnesy, wstrząsy, wysokie/niskie temperatury, wodę, upadki, promieniowanie rentgenowskie, zużycie, a nawet wilgoć. Gwarantowane przez ograniczoną dożywotnią gwarancję – Twoja kolekcja gier jest bezpieczna.



Dostępność produktów

Karty PNY microSD Express Flash są już dostępne w sugerowanych cenach detalicznych. Dostępne są na Amazon.com oraz sklepie PNY, a wkrótce także w Polskich sieciach sprzedaży i największych sieciach z elektroniką na naszym rynku.

• MSRP za pojemność 128GB: 44.99 USD

• MSRP za pojemność 256GB: 55.99 USD





Specyfikacja produktu:

• Pojemności: 128GB-256GB

• Format: microSDXC

• Interfejs: PCIe Gen3x1 UHS-I

• Klasa szybkości: Class 10, U3

• Klasa szybkości wideo: V30

• Wydajność w aplikacjach: indeks A1

• Odczyt: do 890MB/s

• Zapis: do 750MB/s

• Kompatybilność: urządzenia microSD Express, w tym Nintendo Switch 2; kompatybilność wsteczna z microSD UHS-I i UHS-II

































źródło: Info Prasowe - PNY