PNY - pamięci RAM z serii XLR8 Gaming

PNY Technologies przedstawia trzy nowe modele pamięci operacyjnej. Nowe podzespoły, będące potwierdzeniem 30-letniego doświadczenia marki na rynku, uzupełnią istniejącą już szeroką gamę modułów pamięci PNY XLR8 Gaming Memory Modules. Moduły pamięci XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 w wersjach 4200MHz, 4400MHz i 4600MHz cechuje wytrzymałość, zdolność do zapewnienia ekstremalnej wydajności przy podkręcaniu, a także pełna kompatybilność z najnowszymi platformami Intel i AMD. Wbudowany aluminiowy rozpraszacz ciepła oferuje doskonałe odprowadzenie ciepła nawet gdy urządzenie pracuje pod wysokim obciążeniem.







Gaming i RGB idą ze sobą w parze. PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 Desktop Memory są wyposażone w diody LED RGB oraz matowe soczewki, dzięki którym doskonale podkreślają charakter każdego komputera. Moduły są kompatybilne z głównymi markami płyt głównych i są gotowe do synchronizacji z Asus AURA SYNC, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome SYNC, zapewniając imponujący poziom kontroli.



Pamięć XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3600MHz White Edition spełnia wszystkie wymagania dotyczące podkręconej wydajności jakie są dziś stawiane przed komputerami do pracy, tworzenia treści czy gier. Potrzeba szybkości i wydajności nigdy nie była większa, a możliwość polegania na komponentach, które zapewniają te cechy, nie jest luksusem, ale koniecznością. Kości XLR8 Gaming EPIC-X RGB™ 3600MHz White wyposażone są w zaawansowany system rozpraszania ciepła, a także oferują oświetlenie RGB, które zapewnia niezrównany styl.



Kości pamięci XLR8 Gaming Notebook 3200MHz zapewniają parametry, których posiadacze laptopów potrzebują, aby w pełni wykorzystać ich możliwości. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy i entuzjastów wydajności aby utrzymać system w najlepszej formie. Nowo ulepszona pamięć pozwoli na szybsze przeglądanie stron internetowych, mniejsze opóźnienia z szybszym czasem reakcji oraz lepszą jakość obrazu, zwłaszcza w grach sieciowych. Wrażenia płynące z gier będą stać na najwyższym poziomie.



Od ponad 30 lat firma PNY oferuje bezkompromisową jakość, niezawodność i niezrównany serwis. Dzięki tym głęboko zakorzenionym wartościom oraz pasji do gier XLR8 stało się marką wybieraną przez entuzjastów na całym świecie. XLR8 wspiera graczy na każdym etapie ich przygody z gamingiem i komputerami PC. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwykłych lub hardcorowych graczy, modderów, streamerów czy twórców treści, XLR8 pozwala przesuwać granice dzięki najnowocześniejszym komponentom. Z tej okazji sekcja XLR8 dostępna na stronie PNY zyskała nowy wygląd. Została zaktualizowana w celu poprawy nawigacji i ułatwienia zapoznania się z ofertą produktów XLR8, dostosowanych do potrzeb każdego profilu gracza. Nowa strona będzie również podkreślać związek ze społecznością graczy. Zobaczymy na niej m.in. rozmaite współprace prowadzone z twórcami treści z różnych krajów.

































