PNY NVIDIA RTX A6000 dla profesjonalistów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dwa lata temu NVIDIA dzięki kartom z serii RTX na zawsze zrewolucjonizowała profesjonalne obliczenia wizualne. Karty graficzne oparte na architekturze NVIDIA Turing wyposażone w ray tracing w czasie rzeczywistym, akcelerowaną sztuczną inteligencję oraz fotorealistyczny VR umożliwiły projektantom i inżynierom wykonywanie ich pracy na niespotykanym dotąd poziomie pod względem jakości i wydajności. Jednak tempo innowacji i dążenie do nowych przełomów nie ustaje. Globalna sytuacja sprawiła, że przed profesjonalistami pojawiło się wiele nowych wyzwań do sprostania. Muszą tworzyć, budować i odkrywać w świecie, który wygląda całkiem inaczej niż w niedawnej przeszłości. Aby sprostać tym wyzwaniom PNY dostarcza nową kartę graficzną NVIDIA RTX A6000.







NVIDIA RTX A6000 oferuje profesjonalistom wszystko czego potrzebują by sprostać współczesnym wyzwaniom w dziedzinie projektowania, kreatywności i nauki. RTX A6000 zbudowano w oparciu o architekturę NVIDIA Ampere. Karta łączy w sobie rdzenie RT, Tensor i CUDA z 48 GB pamięci graficznej. Zapewnia to bezprecedensową wydajność grafiki, renderingu i AI. Karta posiada rdzenie Tensor trzeciej generacji, zapewniające do 5x wyższą przepustowość niż rdzenie poprzedniej generacji i do 10x wyższą przepustowość przy sparsity, z obsługą nowych formatów danych TF32 i BF16.



Układ NVIDIA RTX A6000 posiada 84 rdzeni RT, które przyspieszają fotorealistyczny rendering nawet o 80% w porównaniu z poprzednią generacją. Sprzętowo akcelerowana technologia Motion BVH (bounding volume hierarchy) zwiększa wydajność renderowania rozmycia ruchu nawet 7-krotnie w porównaniu z poprzednią generacją. Dzięki 336 rdzeniom Tensor, które przyspieszają przepływy pracy AI, RTX A6000 zapewnia moc niezbędną do rozwoju AI. Niewiarygodna wydajność w połączeniu ze stabilnością i niezawodnością klasy korporacyjnej sprawia, że stacje robocze wyposażone w RTX A6000 idealnie nadają się do profesjonalnych zadań z zakresu sztucznej inteligencji.





Zwiększ wydajność aplikacji dzięki technologii NVIDIA NVLink, która pozwala na połączenie dwóch kart RTX A6000 w celu podwojenia efektywnej pamięci GPU i wydajności w pojedynczej obudowie stacji roboczej do 96 GB.



Wraz z udostępnieniem procesora graficznego NVIDIA RTX A6000, opartego na architekturze NVIDIA Ampere, firma PNY ponownie oddaje w ręce profesjonalistów zupełnie nowy poziom wydajności i możliwości. Dzięki temu są oni gotowi do sprostania pilnym potrzebom dnia dzisiejszego, jak również dobrze wyposażeni, aby poradzić sobie z ciągle zmieniającymi się wymaganiami jutra, szczególnie w następujących środowiskach:

- Inżynieria – Autodesk, Solidworks, Rhino, Ansys, Siemens NX etc.

- Media & rozrywka – Adobe, BlackMagic Design etc.

- High Compute & Deep Learning – cuDNNN, cuBLAS, TensorRT etc.

- Sztuczna inteligencja – Caffee2, MXNet, CNTK, Tensorflow etc.





PNY posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań NVIDIA w wielu kanałach (Broadlines, WSI, NPN, VAR) i wiedzę pozwalającą na zaspokojenie wszystkich profesjonalnych potrzeb. Współpraca z PNY to nie tylko dostęp do najnowocześniejszych technologii, ale także możliwość korzystania z wysokiej jakości obsługi klienta i narzędzi marketingowych, pozwalających na pełne wykorzystanie know-how i doświadczenia marki w celu osiągnięcia jeszcze większego sukcesu. Podejście marki do jakości i doskonałości obejmuje usługi wsparcia sprzedaży, narzędzia posprzedażowe i wsparcie techniczne dla wszystkich stacji roboczych, od najprostszych do najbardziej złożonych instalacji.



Dzięki PNY profesjonaliści mogą wypracować rozwiązania najlepiej odpowiadające ich potrzebom i wymaganiom w sposób całkowicie autonomiczny – korzystając z porównywarki online. Mogą oni również skorzystać ze spersonalizowanego wsparcia, które pomoże im określić precyzyjne specyfikacje dla znalezienia odpowiednich rozwiązań. Ponadto, w celu rozwiązania bardzo specyficznych problemów, dostępna jest również usługa świadczona przez dedykowanych inżynierów terenowych posiadających rzeczywistą wiedzę biznesową.



Dodatkowo PNY Partner Hub to istne centrum zasobów dostarczające wielu cennych informacji dla profesjonalistów. W ramach tego narzędzia dostępne są tematyczne szkolenia, dokumenty techniczne itp., które umożliwiają ciągłe poszerzanie wiedzy na temat produktów, a tym samym podnoszenie swoich umiejętności. PNY wie również jak motywować i rozwijać swoje sieci dealerskie poprzez program Business Privilege Partner, który daje dostęp do dużej liczby nagród (prezenty, bony zakupowe, rozwiązania merchandisingowe itp.) Wreszcie, PNY oferuje 5-letnie przedłużenie gwarancji na swoje produkty.





Najważniejsze cechy:

Litografia procesora: 8nm

Liczba tranzystorów: 28.3 mld

Rozmiar: 628.4 mm2

Rdzenie CUDA: 10 752

Rdzenie NVIDIA Tensor: 336

Rdzenie NVIDIA RT: 84

Pamięć: 48GB GDDR6 z ECC

Interfejs pamięci: 384-bit

Przepustowość: 768 GB/s

Maks. pobór mocy: 300W

Typ złącza: PCI Express 4.0 x16

Wejścia Display: DP 1.4 (4) (nieaktywne przy korzystaniu z oprogramowania vGPU)

Wymiary: 111.7 mm x 266.7 mm – Dual Slot

Waga: 1.179 kg

Typ chłodzenia: aktywne

NVLink: 112.5 GB/s (dwukierunkowe)

Złącze zasilania: 1 x 8-pin CPU



















Źródło: Info Prasowe / PNY